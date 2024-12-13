«Надо было просто видеть реакцию в зале» – Алёна Сырова вспомнила необычный случай на саммите ШОС

За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Олег Копылов, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:
Если мы вместе, то мы сила. Знаете про веник: одну соломинку легко переломить, а целый веник – попробуй. И здесь не важен размер страны и так далее. Потому что в нашем объединении есть как территориально, экономически огромные, мощные страны, так и страны поменьше.
Алена Сырова, политический обозреватель, телеведущая:
На саммите ШОС в Астане, который стал для нас историческим, был интересный момент. Основную повестку, по идее, должны были сначала обсуждать, а только потом, в конце, принять решение о членстве или нет Беларуси в ШОС. Но этот вопрос, мало того, что стал первым, так еще и глава государства выступил, притом с конкретными предложениями. О долларе он говорил, о том, что мы здесь все такие сильные, но что-то тормозим с главным финансовым решением, с которым в общем-то согласны все. Это было так по-хозяйски, что надо было просто видеть реакцию в зале. Все обернулись. Те главы государств, которые ближе общаются с Александром Григорьевичем, ничуть не удивляются. А те, кто реже его видит и не так хорошо знает, приосанились на секундочку.