«Надо было просто видеть реакцию в зале» – Алёна Сырова вспомнила необычный случай на саммите ШОС

Алена Сырова, политический обозреватель, телеведущая:

На саммите ШОС в Астане, который стал для нас историческим, был интересный момент. Основную повестку, по идее, должны были сначала обсуждать, а только потом, в конце, принять решение о членстве или нет Беларуси в ШОС. Но этот вопрос, мало того, что стал первым, так еще и глава государства выступил, притом с конкретными предложениями. О долларе он говорил, о том, что мы здесь все такие сильные, но что-то тормозим с главным финансовым решением, с которым в общем-то согласны все. Это было так по-хозяйски, что надо было просто видеть реакцию в зале. Все обернулись. Те главы государств, которые ближе общаются с Александром Григорьевичем, ничуть не удивляются. А те, кто реже его видит и не так хорошо знает, приосанились на секундочку.