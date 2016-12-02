Надежда, зажигающая сердца: бухгалтер по специальности, актриса – в душе

Её имя как талисман. Надежда не только в паспорте, но и в душе. Девушка – инвалид по слуху, но это никогда не мешало наслаждаться жизнью, делать то, чего жаждет сердце. По специальности Надежда бухгалтер, а в душе – актриса и певица.

Александр знаком с Надей не первый год. Они вместе играли в музыкальных спектаклях «Ромео и Джульетта», «Юнона и Авось», «Снежная королева», даже выступали на международном конкурсе жестовой песни.

Руководитель коллектива, Евгений Алексеевич рядом с Надей уже 10 лет, девушка в буквальном смысле слова росла на его глазах.

Знакомые прозвали Надю «зажигалочкой». И не удивительно: создаётся впечатление, что девушка каким-то магическим образом зажигает сердца людей, которые рядом.

Она спешит с работы на курсы, потом на тренировку и никогда не останавливается. Вся её жизнь – движение, борьба и, как следствие – успех. К слову, Надежда отличный преподаватель танцевального фитнеса – зумба.