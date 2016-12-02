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Ночью на улицах белорусских городов убирали снег сотни машин

02 декабря 2016 07:37
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Новости Беларуси. Ночной снегопад вывел на улицы Беларуси сотни единиц уборочной техники. Только в Минске было задействовано около 300 машин. Непогода не сказалась на работе Национального аэропорта Минск, а вот в Москве отменены десятки рейсов.

Улучшения погоды в российской столице не ожидают и завтра. В связи неблагоприятным прогнозом уже объявлено о задержке на четыре с половиной часа субботнего рейса в Минск. Как обещают синоптики, наступившая зима в Беларуси будет холоднее прошлогодней и более снежной, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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