Ночью на улицах белорусских городов убирали снег сотни машин

Новости Беларуси. Ночной снегопад вывел на улицы Беларуси сотни единиц уборочной техники. Только в Минске было задействовано около 300 машин. Непогода не сказалась на работе Национального аэропорта Минск, а вот в Москве отменены десятки рейсов.

Улучшения погоды в российской столице не ожидают и завтра. В связи неблагоприятным прогнозом уже объявлено о задержке на четыре с половиной часа субботнего рейса в Минск. Как обещают синоптики, наступившая зима в Беларуси будет холоднее прошлогодней и более снежной, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.