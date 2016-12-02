Белорусскому обществу глухих исполнилось 85 лет

3 декабря весь мир будет отмечать Международный день инвалидов. Он был провозглашён Генеральной ассамблеей ООН ещё в 1992 году. А в Республике Беларусь указом Президента он объявлен Днем инвалидов Республики Беларусь.

Социальная защита инвалидов — одно из основных направлений государственной и социальной политики. Ощущают ли её люди с ограниченными возможностями? Об этом мы сегодня поговорим с гостьями программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместителем председателя Центрального правления Белорусского общества глухих – Светланой Ганеевой и переводчиком жестового языка – Ларисой Рабощук.