Сириль Бовьер, шеф-повар: Никогда ничего не получится, если не делать это от души!

Месье Сириль, что Вам подавали сегодня на завтрак белорусские коллеги? Вам по душе белорусская кухня?

Сириль Бовьер, шеф-повар Института Поля Бокюза, обладатель двух звёзд Мишлен:

У меня был весьма хороший и привычный для меня завтрак. Я ел хлеб, яйца, джем и выпил чашечку кофе. Вроде обыкновенный завтрак, но мне понравилась сама подача. В неё вложили всю душу и гостеприимство. Белорусская кухня мне понравилась.

Как вам Беларусь? Понравилась?

Сириль Бовьер, шеф-повар Института Поля Бокюза, обладатель двух звёзд Мишлен:

К сожалению, я не смог посмотреть город. Приехал – и сразу занялся делами. То, что мне удалось увидеть мельком, – мне понравилось. Беларусь – красивая страна. И, возможно, в следующем году я вновь вернусь сюда и посмотрю все детали. Я с огромным удовольствием вернусь сюда!

Если сравнивать белорусскую и французскую кухню, как можно охарактеризовать и ту и другую?

Сириль Бовьер, шеф-повар Института Поля Бокюза, обладатель двух звёзд Мишлен:

За последние 40 лет французская кухня получила огромное развитие. Мы перешли от огромных блюд и большого числа соусов на более лёгкие варианты в исполнении. Теперь мы не делаем из еды шоу.

Сравнивать две кухни ( белорусскую и французскую) очень тяжело. Ведь у нас очень отличаются методы приготовления и ингредиенты.

Чему следует поучиться белорусским поварам у французских?

Сириль Бовьер, шеф-повар Института Поля Бокюза, обладатель двух звёзд Мишлен:

Я всегда говорил: необходимо пробовать! Приготовили что-нибудь – дайте попробовать родственникам. Если нравятся твои блюда, – значит, ты – молодец.