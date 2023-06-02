Региональный фестиваль «Молодёжь за мир и созидание» собрал в Витебске около 7 тысяч человек

Новости Беларуси. Около 7 тысяч человек собрал в Витебске региональный фестиваль «Молодежь за мир и созидание», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лучшие школьники, студенты, работающая молодежь. Стартовал форум на площади Победы митингом-реквиемом «Беларусь помнит. Молодежь помнит». У Летнего амфитеатра – интерактивные площадки, где можно пройти различные квесты, увидеть технику спасателей. А кульминацией стало шествие по центральной улице Витебска c государственным флагом. Лейтмотив форума – мир и созидание. Только в таких условиях возможно строить будущее.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Только вместе, в единстве можем преодолеть сложности, которые возникают даже по не зависящим от нас причинам. Наш народ всегда в этом отношении мог себя проявить. Уверен, так будет и сейчас. И этот праздник станет задорным, позитивным, молодым. На самом деле, в очередной раз убедятся в той заботе, которую государство уделяет каждому молодому человеку нашей страны. На сцене Летнего амфитеатра бойцам студотрядов вручили путевки в третий трудовой семестр. Увлекательно и с пользой лето проведут около 6 тысяч ребят.