Региональный фестиваль «Молодёжь за мир и созидание» собрал в Витебске около 7 тысяч человек
Новости Беларуси. Около 7 тысяч человек собрал в Витебске региональный фестиваль «Молодежь за мир и созидание», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лучшие школьники, студенты, работающая молодежь. Стартовал форум на площади Победы митингом-реквиемом «Беларусь помнит. Молодежь помнит».
У Летнего амфитеатра – интерактивные площадки, где можно пройти различные квесты, увидеть технику спасателей. А кульминацией стало шествие по центральной улице Витебска c государственным флагом. Лейтмотив форума – мир и созидание. Только в таких условиях возможно строить будущее.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Только вместе, в единстве можем преодолеть сложности, которые возникают даже по не зависящим от нас причинам. Наш народ всегда в этом отношении мог себя проявить. Уверен, так будет и сейчас. И этот праздник станет задорным, позитивным, молодым. На самом деле, в очередной раз убедятся в той заботе, которую государство уделяет каждому молодому человеку нашей страны.
На сцене Летнего амфитеатра бойцам студотрядов вручили путевки в третий трудовой семестр. Увлекательно и с пользой лето проведут около 6 тысяч ребят.
Дарья Казаченко, командир студенческого отряда «Феникс»:
Ребята приходят в студенческие отряды, чтобы найти тех же самых ребят с горящими глазами, которые готовы здесь и сейчас подорваться и поехать на какое-нибудь мероприятие. В этом году я пробую себя в новой роли – буду методистом Всероссийского студенческого педагогического отряда.
Финальным аккордом фестиваля стал концерт «Мы молодые – надежда страны».