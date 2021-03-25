Прямой эфир

Надежда Лазаревич: «Я человек верующий, хожу в храм. Там есть возможность себя подправить морально»

25 марта 2021 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, как проводит свободное время.

Вадим Щеглов, ведущий:
Как вы проводите свободное время?

Надежда Лазаревич: «Я человек верующий, хожу в храм. Там есть возможность себя подправить морально»-1

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
У меня его нет.

Вадим Щеглов:
Начинается. Значит ребенка так, чтоб он из бассейна или теннисного корта не вылезал, а я руководитель, у меня нет времени на спорт. Президент сейчас вас услышит и скажет: «На лыжи».

Надежда Лазаревич: «Я человек верующий, хожу в храм. Там есть возможность себя подправить морально»-4

Надежда Лазаревич:
Отругает, правильно сделает. Я спортом не занимаюсь, каюсь. Но, может быть, в будущем и займусь чем-нибудь, не знаю. Пока спортом я не занимаюсь. Если у меня есть свободная минута, то я посвящаю ее семье. Я человек верующий, поэтому хожу в храм. Там у меня есть возможность себя немного морально подправить. Потому что работа ответственная, тяжелая. Мы можем говорить, что это легко произошло. Нет, каждый день – это борьба. Каждый день мы своим волевым решением спасаем ту или иную ситуацию. Конечно, любой руководитель, который сейчас занимает должности у нас на предприятиях,  это боец. Потому что есть и идеологические моменты, есть и экономические моменты и другие разные вещи, поэтому любой руководитель достоин того, чтобы ему сказать спасибо.

«Уехала в Бобруйск, а семья осталась в Минске». Руководитель холдинга «Бобруйскагромаш» рассказала о своей семье – подробнее здесь

# Предприятия Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Надежда Лазаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не применяем максимальные надбавки». Что происходит с ценами на лекарства в Беларуси?
25 марта 2021 07:13

«Не применяем максимальные надбавки». Что происходит с ценами на лекарства в Беларуси?

Леонид Мартынюк 25 марта проведёт приём граждан в Могилёвском областном совете ветеранов войны и труда
25 марта 2021 06:27

Леонид Мартынюк 25 марта проведёт приём граждан в Могилёвском областном совете ветеранов войны и труда

«Я вам покажу много интересного, чего вы никогда и нигде не увидите». Уже более 40 лет этот белорус проводит походы выходного дня
25 марта 2021 06:18

«Я вам покажу много интересного, чего вы никогда и нигде не увидите». Уже более 40 лет этот белорус проводит походы выходного дня