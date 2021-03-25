Надежда Лазаревич: «Я человек верующий, хожу в храм. Там есть возможность себя подправить морально»

Вадим Щеглов: Начинается. Значит ребенка так, чтоб он из бассейна или теннисного корта не вылезал, а я руководитель, у меня нет времени на спорт. Президент сейчас вас услышит и скажет: «На лыжи».

Надежда Лазаревич:

Отругает, правильно сделает. Я спортом не занимаюсь, каюсь. Но, может быть, в будущем и займусь чем-нибудь, не знаю. Пока спортом я не занимаюсь. Если у меня есть свободная минута, то я посвящаю ее семье. Я человек верующий, поэтому хожу в храм. Там у меня есть возможность себя немного морально подправить. Потому что работа ответственная, тяжелая. Мы можем говорить, что это легко произошло. Нет, каждый день – это борьба. Каждый день мы своим волевым решением спасаем ту или иную ситуацию. Конечно, любой руководитель, который сейчас занимает должности у нас на предприятиях, – это боец. Потому что есть и идеологические моменты, есть и экономические моменты и другие разные вещи, поэтому любой руководитель достоин того, чтобы ему сказать спасибо.