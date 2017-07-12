«Надеюсь, поступлю»: в Беларуси началась вступительная кампания

Новости Беларуси. Абитуриенты и их родители снова волнуются: в Беларуси началась вступительная кампания. ВУЗы столицы с самого утра распахнули двери и принимают всех желающих получить студенческий билет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чтобы облегчить соискателям задачу, в университете информатики и радиоэлектроники создана система электронной регистрации. Она пока единственная в стране. Абитуриент может выбрать сразу несколько специальностей, а компьютер по средним баллам уже сам определяет, куда шансов поступить больше.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Как в прошлом году завершили прием, уже в сентябре-октябре начинаем работать на будущего абитуриента: разрабатываем порядок приема в университет, постоянно держим контакт со всеми школами страны, участвуем в выставках. То есть мы делаем все для абитуриента, чтобы он сделал правильный выбор сейчас. Шумно было и в стенах Военной академии. Причем девушки «штурмуют» учреждение наряду с юношами. Конкурс среди прекрасной половины даже больше – 10 человек на место. Открылись в академии и две новые специальности – на факультете военной разведки.

Ростислав Побержский, абитуриент:

Когда дома сидел, решал задачи, занимался спортом, чтобы сдать экзамены. Буду поступать на факультет военной разведки и управления, специальное подразделение.