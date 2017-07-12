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«Надеюсь, поступлю»: в Беларуси началась вступительная кампания

12 июля 2017 15:59
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Новости Беларуси. Абитуриенты и их родители снова волнуются: в Беларуси началась вступительная кампания. ВУЗы столицы с самого утра распахнули двери и принимают всех желающих получить студенческий билет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы облегчить соискателям задачу, в университете информатики и радиоэлектроники создана система электронной регистрации. Она пока единственная в стране. Абитуриент может выбрать сразу несколько специальностей, а компьютер по средним баллам уже сам определяет, куда шансов поступить больше.

«Надеюсь, поступлю»: в Беларуси началась вступительная кампания-1

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Как в прошлом году завершили прием, уже в сентябре-октябре начинаем работать на будущего абитуриента: разрабатываем порядок приема в университет, постоянно держим контакт со всеми школами страны, участвуем в выставках. То есть мы делаем все для абитуриента, чтобы он сделал правильный выбор сейчас.

Шумно было и в стенах Военной академии. Причем девушки «штурмуют» учреждение наряду с юношами. Конкурс среди прекрасной половины даже больше – 10 человек на место. Открылись в академии и две новые специальности – на факультете военной разведки.

«Надеюсь, поступлю»: в Беларуси началась вступительная кампания-4

Ростислав Побержский, абитуриент:
Когда дома сидел, решал задачи, занимался спортом, чтобы сдать экзамены. Буду поступать на факультет военной разведки и управления, специальное подразделение.

«Надеюсь, поступлю»: в Беларуси началась вступительная кампания-7

Руслан Дорожинский, абитуриент:
С 3-4 класса у меня была мечта стать военным. Сейчас прошел профотбор, ЦТ. Было очень сложно, конечно. Сегодня пришел подавать документы на факультет противовоздушной обороны. Надеюсь, поступлю.

Прием документов на бюджетную форму закончится через неделю. На платное отделение можно подать заявление до 4 августа.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Фотофакт # Михаил Батура

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