Страна потрясает, а ведь это небольшая, в общем-то, страна и небольшая экономика: издатель газеты из Канады

Новости Беларуси. Минск коллеги-журналисты уже успели назвать пресс-центром и главным информационным центром Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелли Петкова, руководитель департамента внешних коммуникаций Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ:

Именно здесь ежегодно проводится международные медиа-форумы, участниками которых обязательно являются журналисты из всех стран Содружества. Для нас Минск – особый город. Мы благодаря этим форумам журналистов имеем возможность обсудить наши общие профессиональные проблемы.

Имеем возможность говорить о тех вызовах, которые бросает нам современное социокультурное и политическое пространство.

Сегодня уже никто не отрицает: СМИ не просто информируют, а влияют на общественное мнение и процессы. К слову, масштаб аудитории русскоязычных СМИ действительно впечатляет – это более 30 миллионов человек. Для сравнения, это в 30 раз больше, чем проживает людей в Беларуси.

В перерыве репортеры делились первыми впечатлениями и о встрече, и о нашей стране.