Страна потрясает, а ведь это небольшая, в общем-то, страна и небольшая экономика: издатель газеты из Канады

Новости Беларуси. Минск коллеги-журналисты уже успели назвать пресс-центром и главным информационным центром Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нелли Петкова, руководитель департамента внешних коммуникаций Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ:
Именно здесь ежегодно проводится международные медиа-форумы, участниками которых обязательно являются журналисты из всех стран Содружества. Для нас Минск – особый город. Мы благодаря этим форумам журналистов имеем возможность обсудить наши общие профессиональные проблемы.
Имеем возможность говорить о тех вызовах, которые бросает нам современное социокультурное и политическое пространство.
Сегодня уже никто не отрицает: СМИ не просто информируют, а влияют на общественное мнение и процессы. К слову, масштаб аудитории русскоязычных СМИ действительно впечатляет – это более 30 миллионов человек. Для сравнения, это в 30 раз больше, чем проживает людей в Беларуси.
В перерыве репортеры делились первыми впечатлениями и о встрече, и о нашей стране.
Ольга Чупова, издатель газеты (Эстония):
Главная задача журналистов – это формировать общество, это формировать общественность, мнение. И именно от них зависит, насколько общественность будет к этому не просто даже готова, а
насколько в дальнейшем это может повлиять на развитие различных отношений международного уровня.
Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома (ОАЭ):
Не смотря на то, что в Беларуси нет нефти, может быть, газа, но благодаря трудолюбию людей, благодаря отношению людей к своей земле, сегодня Беларусь для меня лично выглядит ничуть не хуже, чем город Дубай, в котором я живу. Прекрасная архитектура, много новостроек, все зеленое, все засеяно. Я восхищен.
Эвелина Азаева, издатель газеты (Канада):
Я восхищена, я в первый раз приехала в Минск. Город чистейший. Обычно едешь от аэропорта что в Северной Америке, что в Европе – какие-то индустриальные грязные постройки, какие-то хибарочки. Здесь – красивые дома.
Я говорю: «Это ваша Рублевка?» «Нет, это не Рублевка».
Новостройки, красивая архитектура. То есть страна потрясает, а ведь это небольшая, в общем-то, страна и небольшая экономика. То есть это говорит о том, что правильный курс в стране. И я думаю, что жители должны вот это ценить все. Потому что потерять легко, сменить все, поменять и покричать – легко. Нельзя терять такие вещи.
После пленарного заседания стартует работа панельных сессий. Одна из них посвящена деятельности СМИ в условиях цифровой революции. Сегодня важно выработать общий подход и противодействие угрозам, чтобы сделать информационное пространство безопасным.
Следующий, юбилейный конгресс соберет русскоязычных журналистов в Нью-Йорке. Ну а на минской площадке диалог продолжается.