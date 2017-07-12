Будем готовить строителей IT-страны: в БУГИР действует единственная в стране форма электронной регистрации

Абитуриенты выстроились в очередь уже с самого утра. Выбор будущей профессии – шаг осознанный, но не обходится и без сторонней помощи. Так в Университете информатики и радиоэлектроники действует единственная в стране форма электронной регистрации. Абитуриент может выбрать несколько специальностей, а

Новости Беларуси. В Беларуси начался прием документов в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

В прошлом году завершили прием, и уже в сентябре-октябре начинаем работать на будущего абитуриента. Разрабатываем порядок приема в университет, держим постоянный контакт, связи со всеми школами страны. Мы все для абитуриента делаем, чтобы он сделал правильный выбор сейчас: решение строить IT-страну. Кто будет кадры готовить?

Мы будем кадры готовить. То есть мы будем готовить строителей IT-страны.

Прием документов на бюджетную форму обучения закончится через неделю. А те, кто не пройдет по конкурсу, смогут подать заявление на платное обучение до 4 августа. Полный перечень документов, которые необходимы для успешного зачисления, можно найти на сайтах вузов.