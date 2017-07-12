Беларусь планирует присоединиться к конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия

Новости Беларуси. Международные эксперты обсудили в Минске проблему насилия над детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему, которая в современном обществе звучит достаточно остро. Причем в последнее время такие преступления все чаще получают огласку благодаря интернету. Жертвами в виртуальном мире чаще становятся подростки. Они – самые активные пользователи социальных сетей.