Беларусь планирует присоединиться к конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия

Новости Беларуси. Международные эксперты обсудили в Минске проблему насилия над детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему, которая в современном обществе звучит достаточно остро. Причем в последнее время такие преступления все чаще получают огласку благодаря интернету. Жертвами в виртуальном мире чаще становятся подростки. Они – самые активные пользователи социальных сетей.
Только в 2016 году в Беларуси раскрыто около 300 случаев.
Юрий Варавко, начальник отдела центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:
Мы стремимся присоединиться к конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия. И там предусмотрен целый ряд требований к странам-подписантам. В ходе этого семинара мы прослушали эти варианты, квалификации.
И, соответственно, мы сможем где-то более усовершенствовать наше законодательство и реагировать более своевременно на проблемы.