В Гродно работает уникальное для Беларуси предприятие – их продукты импортозамещающие и экологичные

Объемы переработки вторичных материальных ресурсов в Беларуси увеличиваются год от года. За последние 12 лет этот показатель нарастили вдвое. Сегодня в реестре предприятий, которые строят бизнес с заботой об экологии, уже семь сотен производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вторую жизнь дают не только пластику, стеклу и бумаге, но и побочным продуктам, например, текстильных фабрик, которые перерабатывают лен и хлопок. По сути, из таких отходов производства в Гродно делают импортозамещающие средства личной гигиены – полностью натуральные и безвредные для кожи. Галина Буро в этом убедилась.

Со скоростью 660 штук в минуту работает линия по производству средств личной гигиены. Инновационное оборудование – единственное в мире, перенастраивается на разные типы продукции. И все они не только импортозамещающие, но и с приставкой «эко». Предприятие в Гродно уникальное. С акцентом на заботу о здоровье и экологии. Продукция, и даже упаковка к ней полностью биоразлагаемые. Ведь здесь основное правило: все, что соприкасается с кожей, должно быть натуральным.

Любовь Новик, инженер-технолог предприятия по производству средств личной гигиены:

На самом деле, мы первые в мире, кто заменил целлюлозное сырье на хлопко-льняное. Хлопок-лен обладает бактериостатическими свойствами, его дольше можно использовать под человеком, под ребенком, взрослым. Однозначно меньше бактерий. И это не наша выдумка, это научными исследованиями доказано. Также хлопко-льняное волокно отбеливается кислородным методом, в отличие от целлюлозного волокна. Ватные диски, палочки, пеленки, медицинские салфетки, линейка для женского ухода – все это здесь называют «зеленой» продукцией. Ведь в основе – природные компоненты.

Галина Буро, корреспондент:

Вот так выглядит сырье для производства средств личной гигиены. По сути, отходы белорусских текстильных предприятий, короткое волокно льна и хлопка. Его уже отбелили и оформили в полотно, чтобы в дальнейшем превратить отходы в доходы.