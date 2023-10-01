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Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днём пожилых людей

01 октября 2023 08:36
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Новости Беларуси. Создать наилучшие условия жизни для тех, кто упорным трудом вносил вклад в развитие нашей страны и общества – приоритетная задача государства. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя граждан старшего поколения с Днем пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днём пожилых людей-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Год мира и созидания мы с особой признательностью отдаем дань уважения всем вам. Тем, кто, не жалея сил, трудился, чтобы в нашей любимой Беларуси воцарились единство, взаимная поддержка и общественное согласие. Ведь многое из того, чем сейчас по праву гордится наш народ, что составляет основу его современного экономического и культурного потенциала, результат именно вашей многолетней самоотверженной работы.

Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днём пожилых людей-4

Согласно последним данным статистики, в Беларуси проживают более двух миллионов пенсионеров. Большинство из них ведут активную жизнь, продолжая передавать знания и бесценный опыт молодому поколению.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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