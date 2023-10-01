Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днём пожилых людей

Новости Беларуси. Создать наилучшие условия жизни для тех, кто упорным трудом вносил вклад в развитие нашей страны и общества – приоритетная задача государства. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя граждан старшего поколения с Днем пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Год мира и созидания мы с особой признательностью отдаем дань уважения всем вам. Тем, кто, не жалея сил, трудился, чтобы в нашей любимой Беларуси воцарились единство, взаимная поддержка и общественное согласие. Ведь многое из того, чем сейчас по праву гордится наш народ, что составляет основу его современного экономического и культурного потенциала, – результат именно вашей многолетней самоотверженной работы.