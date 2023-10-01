1 октября в Беларуси стартовала благотворительная кампания Красного Креста «Ваша дапамога»

Новости Беларуси. Добрая осенняя традиция. Ежегодно 1 октября в нашей стране стартует благотворительная кампания Красного Креста «Ваша дапамога», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она направлена на оказание помощи пожилым и людям с инвалидностью. По всей стране запланированы многочисленные акции и мероприятия. Волонтеры заглянут в гости к пенсионерам, чтобы убрать в доме или на участке, принести продукты, лекарства да и просто пообщаться за чашкой чая. К слову, около 14 % волонтеров сами в почтенном возрасте. Они помогают в оказании ухода на дому и своим примером продвигают здоровое старение: инициируют занятия скандинавской ходьбой, настольным теннисом, посещение выставок и концертов, осваивают социальные сети и мессенджеры.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Это важно для любой страны. Если она считает и декларирует, что она социальное государство, социально ориентированное, то, конечно, такие акции должны проводиться не только государством, но и общественными объединениями. И Белорусский Красный Крест всегда стоит на помощи в проведении подобных мероприятий. Мы воспитываем среди наших волонтеров, а это, как правило, подавляющее большинство молодежь, гуманные ценности, гуманизм, любовь к близким, любовь и заботу к пожилым людям.