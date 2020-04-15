Национальный детский технопарк появится в Минске уже к 2021 году. Кто сможет в нём учиться?

Новости Беларуси. Вперед к инновациям. В Первомайском районе появится Национальный детский технопарк уже к 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Учреждение расположится возле станции метро «Борисовский тракт».

Подготовительные работы на стройплощадке на финишной прямой. К строительству технопарка приступят уже в мае. Так, на базе одного из неиспользуемых производственных зданий БНТУ появится учебно-лабораторный корпус. Здесь планируют организовать более 10 инновационных лабораторий.

Людмила Борисенко, начальник управления по образованию Администрации Первомайского района:

Министерством образования на сегодняшний день уже разработаны и доведены до учреждения образования нормативные документы, которые определяют порядок отбора детей для обучения в детском технопарке, сам порядок обучения. Будет реализовываться в этом учреждении программа дополнительного образования одаренных детей.

Такое учреждение, которое на уровне республики, попробует собрать самых наших талантливых и одаренных детей.

Также здесь появится школа на 750 мест для учащихся технопарка и жителей района. А по соседству расположится общежитие на 300 мест.