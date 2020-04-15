«Приёмная кампания чуть позже начнётся». БНТУ проведёт онлайн дни открытых дверей

Новости Беларуси. Главный технический ВУЗ страны приглашает абитуриентов и их родителей задать интересующие вопросы в прямом эфире, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

БНТУ организует 10 дней открытых дверей, чтобы подробно рассказать о каждом факультете и университете в целом. Участники смогут задать вопросы по любой теме в чате трансляции. Ответы на них прозвучат сразу после выступления спикера. Каждый будний день, по 24 апреля, в 19.00 трансляции будут проходить на YouTube-канале вуза.

Тимур Матюшинец, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии БНТУ:

В этом году уже сроки приема определены, цифры приема по вузам определены. Приемная кампания чуть позже начнется, то есть с 16 июля.

У нас ряд специальностей открылось: «Электрический и автономный транспорт» (то есть в ногу со временем) и «Проектирование и эксплуатация атомных и электрических станций».

Также все эфиры можно будет посмотреть в записи в любое удобное время после трансляции. Только вот вопросы задать не удастся.