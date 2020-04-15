В Беларуси провели больше 76 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси проведено свыше 76 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. С ее наличием зарегистрированы 3728 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси проведено свыше 76 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. С ее наличием зарегистрированы 3728 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минздраве уточнили, что 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Количество лабораторий, где проходит тестирование на коронавирус, в стране увеличилось до 24. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских клиниках.