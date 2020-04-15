В Беларуси провели больше 76 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси проведено свыше 76 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. С ее наличием зарегистрированы 3728 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минздраве уточнили, что 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса