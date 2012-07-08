Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

В нашей работе не мелочей не бывает, говорит моя героиня. И успешно совмещает роли требовательного руководителя и заботливого педагога. Во многом именно поэтому дети со всей Беларуси и других стран отдых на берегу Нарочи вспоминают с ностальгией, мечтают приехать сюда снова. Сегодня в программе Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок».

Пристань «Зубренка»– любимое место Надежды Геннадьевны. Уже 10 лет каждый день она приходит сюда и любуется местными красотами - с тех пор, как переехала сюда из Могилевской области и стала директором детского центра номер 1 в стране.

Но влюбилась в эти места немного раньше – во время отдыха в местном санатории. Тогда и подумать не могла, что совсем скоро переедет сюда. Менять привычный образ жизни и тем более место жительства не всегда легко. Но Надежда Геннадьевна – человек решительный и считает, что жизни надо многое попробовать. Да и муж поддержал. С тех пор и начался в её жизни нарочанский период, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.