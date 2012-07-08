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Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

08 июля 2012 13:53
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В нашей работе не мелочей не бывает, говорит моя героиня. И успешно совмещает роли требовательного руководителя и заботливого педагога. Во многом именно поэтому дети со всей Беларуси и других стран отдых на берегу Нарочи вспоминают с ностальгией, мечтают приехать сюда снова. Сегодня в программе Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок».

Пристань «Зубренка»– любимое место Надежды Геннадьевны. Уже 10 лет каждый день она приходит сюда и любуется местными красотами -  с тех пор, как переехала сюда из Могилевской области и стала директором детского центра номер 1 в стране.

Но влюбилась в эти места немного раньше – во время отдыха в местном санатории. Тогда и подумать не могла, что совсем скоро переедет сюда. Менять привычный образ жизни и тем более место жительства не всегда легко. Но Надежда Геннадьевна – человек решительный и считает, что  жизни надо многое попробовать. Да и муж поддержал.  С тех пор и начался в её жизни  нарочанский период, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Надежда Онуфриева # Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

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