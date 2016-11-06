Национальный аэропорт «Минск» получил статус хаба благодаря увеличению транзитного пассажиропотока

Новости Беларуси. Национальный аэропорт «Минск» получил статус хаба. Воздушная гавань стала узловым аэропортом благодаря увеличение транзитного пассажиропотока через Беларуси. Сегодня таких путешественников более 30%.

Показатель транзита повышает статус аэровокзала в рейтингах и его значимость в Европе. И уже в этом месяце Национальный аэропорт готовится встретить 3-миллионного пассажира. Сейчас же идет активная модернизация воздушных ворот Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Меликян, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Пришло время ставить телескопические трапы, которые имели бы и кондиционирование внутри для прохода по тоннелю, чтобы человек чувствовал себя комфортно. И хочу приоткрыть тайну, это будут прозрачные телескопические трапы.

Владимир Костин, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В ближайшее время мы введем в строй взлетно-посадочную полосу, которая по своим характеристикам является наилучший из полос в мире, не будет ограничений ни по количеству посадок и взлетов, ни по посадочной массе, также эта полоса будет обеспечивать взлет и посадку воздушных судов практически в любое время суток при любых метеоусловиях.