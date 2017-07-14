Национальные орнаменты из цветов и выставка под открытым небом: как преобразился летний Минск

С наступлением лета Минск расцвел. Самые большие цветочные композиции города расположились в районе улицы Ленина, площади Якуба Колоса, проспекта Машерова, в парке Уручье и на площади Победы. Так как нынешний год для Минска юбилейный, цветочные поздравления украсили въезды в город, а каждый район разработал две праздничные клумбы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Особое внимание в дизайне клумб было уделено национальным мотивам. Так, цветочная композиция на площади Победы выполнена с элементами белорусского орнамента, изображенного на флаге.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Что касается площади Якуба Коласа, здесь выполнены элементы Слуцких поясов, там используются виолы двух оттенков, чтобы напомнить эти вышиванки, которые на поясах, которые выполнялись на белорусских элементах одежды. Такие же символы у нас на проспекте Машерова, то есть птицы белорусские, которые женщины вышивали на рушниках, на блузках. Эта тематика будет и дальше использоваться. В парке Янки Купалы будет тоже высажен элемент Слуцких поясов.

Подарком к юбилею города стали цветочные композиции в виде главных достопримечательностей столицы. Колесо обозрения, Национальная библиотека, Костел святых Семиона и Елены, обелиск, установленный на площади Победы, «Минск-Арена» – все это соединено в одну цветочную композицию, расположившуюся в сквере Старостинская слобода.

Национальный орнамент, которым можно любоваться не протяжении всего года, расстелился недалеко от обелиска стела «Минск – город-герой». Необычная пешеходная дорожка протянулась вдоль проспекта до Дворца спорта.

Национальные узоры украшают и столичные дома. Моду задал мюрал «Девушка в вышиванке», он стал одной из самых популярных этнических композиций.

Сегодня его догоняет многоэтажка по улице Павлины Мяделки. Яркий орнамент на доме видно издалека, он привлекает взгляды прохожих и гармонично вписывается в общую композицию.

Силами студентов Белорусской государственной академии искусств, под руководством пятикурсника Александра Нестеровича, в новое платье оделись фонари возле минской Ратуши.

Александр Нестерович, художник:

Я это все начал, разработал эскиз, а потом уже ко мне подключились ребята, чтобы помочь выполнить. Брал цвет из Слуцких поясов. Хотелось украсить именно эту улицу, поскольку она является центральной улицей Минска, знаковой не только для Минска, но и для туристов Беларуси. Хотелось, чтобы была более яркая и красивая. У Александра масса идей по преображению города. Александр Нестерович, художник:

Минск люблю, поскольку это живой город, он большой, в нем все живет и двигается. Хотелось бы, конечно, что-нибудь сделать в районе Троицкого предместья, поскольку это старая часть города, она самая живая. Вскоре площадь Свободы станет еще ярче: колонны Ратуши украсят красочными вязаными «чулками». Летний город приглашает встречаться. Старается удивлять. Открывает много познавательных и развлекательных проектов. Начала работать ежегодная выставка под открытым небом «Арт-острова-2017».

11 пространственных объектов современного искусства разнообразной тематики расположились на острове Комсомольцев. Выставка проводится уже в третий раз и традиционно собирает массу восхищенных посетителей.

В проекте приняли участие как известные скульпторы и художники, так и начинающие мастера. Сразу бросается в глаза работа мастера преувеличений Игоря Леонтьева. В этот раз автор «преувеличил» очки. После того, как Игорь Николаевич взглянул на свою работу, ему пришли на ум строки Маяковского.

Игорь Леонтьев, художник:

В одном из стихотворений, если я не ошибаюсь, «Товарищу Нетто – пароходу и человеку», там ест такие строки, точно не помню, примерно так, что снимите, пожалуйста, очки-велосипед – я сам расскажу о времени и о себе. Для создания очков были использованы части катушек и новый для Игоря Николаевича материал – стальной прокат. Интересно, что надписи, которые имелись на деревянной части очков, художник закрашивать не захотел.

Игорь Леонтьев, художник:

Это хоть небольшие, но тексты. Они приобретают в данном случае какие-то новые смыслы, качества. Была у меня вообще мысль некоторые элементы интерактивности ввести: повесить маркер. Но как-то в последний момент не решился и оставил эту мысль. Игорю Николаевичу хочется, чтобы люди, глядя на его произведение, радовались и вспоминали детство. Вспомнить детство поможет и композиция «Городские секретики». Это совместная работа Жанны Морозовой и Елены Чепелевой. Три бетонных кольца-колодца украшены переливающимися зеркальными узорами. А внутри них – секретики. Игра в поиски тайников знакома практически всем, а особенно старшему поколению.

На этом объекте минчане как в детстве могут «раскопать» различные предметы городской среды.

Жанна Морозова, художник по стеклу:

Мы выросли, и секретики выросли вместе с нами. И чтобы человек, подходя к этому секретику, опять почувствовал себя маленьким, смог разгрести песочек и найти то волшебство, которое мы туда спрятали. Здесь спрятаны наши вещи, которые были нами собраны где-то, как-то найдены. Точно как в детстве. «Битва на Немиге», «Локатор», «Кружка». Выделяется и произведение «Планета». Эту скульптуру создал семейный тандем.

Анатолий и Иван Артимовичи в свое произведение вложили глубокий смысл. Сплетенные в единое целое мужская и женская фигуры воплощают собой восхищение любовью, ее бездонностью и чистотой. Эскиз отца Иван увидел еще будучи ребенком. И вот, спустя годы, работа ожила в городской среде.