Сады под небесами: как крыши домов в минском микрорайоне Восток украшали растения и почему оттуда исчезли

Когда в первой половине 70-х годов началось строительство микрорайона Восток, руководителем проекта был назначен архитектор Георгий Васильевич Сысоев, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Человек с интересной биографией. Его предки были представителями известного голландского рода, приехали в Россию по приглашению Петра I. За усердную службу им было пожаловано имение в Вологодской губернии. Именно там и родился Георгий Сысоев. Его род внес свой вклад в историю края, дед архитектора был изобретателем знаменитого вологодского масла.

Во время Великой Отечественной войны Сысоев участвовал в операции Багратион и освобождал наш Минск. Он видел город в руинах, изувеченные здания Иосифа Лангбарда. И дал себе слово, что если доживет до конца войны, будет обязательно учиться у великого архитектора и приедет в Минск восстанавливать город. Так и случилось.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

В начале 50-х годов приехал в Минск, главный архитектор города Владимир Король поручил ему на пробу проект деревянного кинотеатра в парке Челюскинцев, кинотеатр «Радуга». Сысоев блестяще справился с проектом, этот кинотеатр простоял около 40 лет. Затем, через несколько десятилетий, Сысоев стал одним из руководителей проекта по строительству Ленинского тогда еще проспекта от площади Якуба Колоса и далее. Это сегодня Минск на северо-востоке начинается с зеленого Уручья, а в 70-е город встречал приезжих микрорайоном Восток. И Георгий Сысоев хотел, чтобы въезд в столицу выглядел достойно.

Так, на домах по правой нечетной стороне проспекта Ленина в сторону Минска выросли четыре высотки с оригинальными мозаиками художника Александра Кищенко и необычными конструкциями на крышах. Архитектор задумал обустроить там сады – своеобразные оранжереи под открытым небом.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Понятно, что засыпать это землей и посадить сюда растения было нельзя. Во-первых, крыша технически была рассчитана только на снеговую нагрузку. Во-вторых, корни растений проросли бы в нее и разрушили. Поэтому было сделано иначе. Было решено в доме № 155 к. 1 поставить растения в специальных кадках. Растения ставились на опоры, которые проходили через крышу вниз, и опирались на несущие конструкции где-то там внизу. Те конструкции могли выдержать любую тяжесть.

В течение нескольких лет исследовали особенности микроклимата и эксплуатации висячего сада. В итоге было установлено, что обстановка на озелененной крыше незначительно отличается от обстановки на уровне земли: скорость ветра оказалась в среднем лишь на 10% выше (благодаря ветровой тени от парапетов и стены технической надстройки). Температура воздуха в среднем на полградуса ниже, чем на земле.

Такие результаты вдохновляли использовать оранжереи как оригинальные площадки для отдыха. Сотрудники ботанического сада протестировали и растения. Карликовая береза, ель колючая, облепиха крушинная, кизильник блестящий оказались наиболее подходящими для такой оранжереи среди пород деревьев и кустарников. Своей красотой они могли радовать минчан даже в холода. Так, в 1978 году у жильцов дома появился эксклюзивный сад на крыше.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Оказалось, что далеко не все жильцы дома в восторге от идеи иметь на крыше сад. Пожилые опасались подниматься из-за боязни то ли высоты, то ли ветра. Причем, как показали наблюдения, после одного-двух визитов сюда страхи во многом попадали. Ветер оказывался не таким страшным, высота оказывалась не такой уж жуткой. Конечно, рядом был лесопарк, который тоже служил своего рода зеленой зоной, хотя, правда, не слишком благоустроенной. Но то, чего больше всего боялись жильцы, это не ветер и не высота. Боялись, что здесь будут собираться компании. Из своей молодежи, еще хуже – не из своей. 1978-80-годы – какие домофоны? Об этом даже в мечтах не было. На самом деле, действительно, приходили сюда всякие, выражаясь юридически, асоциальные элементы. Было и то, что кто-то из местных жильцов растения брал себе на дачу. А однажды в какой-то вечер вандалы (так и не известно, кто это был) просто разгромили этот сад. Но против воли жильцов не пойдешь – сад восстанавливать не стали. Крыша опустела, а мечта Георгия Сысоева так и осталась несбыточной, что очень грустно, ведь идея жизненная.

Такого же типа дом был построен в Ташкенте. Более того, Сысоев и его соавторы не запатентовали свою идею, ее подхватили за границей и возвели там несколько домов по образцу наших. Архитектор Ле Корбюзье построил дом с оранжереей на крыше в Марселе. А наши минские попали в свое время в пособия по озеленению.