В Минске стартовал месячник по наведению порядка. Как можно благоустроить свой двор и где взять инвентарь?

Новости Беларуси. Уборка листвы, высадка деревьев и подготовка почвы под декоративные кустарники. В Минске идет активное благоустройство территории в рамках осенних субботников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запланировано 13 акций по озеленению, которые пройдут в различных районах Минска с участием горожан. Например, в Октябрьском районе уже высадили более 60 деревьев.

Принять участие в уборке и благоустройстве в своем дворе может любой желающий. Для этого нужно обратиться к коммунальщикам. Они обеспечат инвентарем и посадочным материалом. В целом же по городу с начала 2021 года высажено 25,5 тысячи деревьев и 58 тысяч кустарников.

Алла Бушило, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Октябрьского района:

У нас в рамках месячника запланировано высадить 200 деревьев и 650 кустарников. Это в основном по обращениям граждан, по заявкам, которые поступили на «Зеленый двор вместе!» Поэтому на улице Артиллеристов, 13 были высажены деревья по обращению граждан.

Во время осенних субботников по традиции приводят в порядок дворы, площади, улицы, скверы, парки и зоны отдыха. Внимание также уделяют очистке подвалов и восстановлению нарушенного благоустройства.