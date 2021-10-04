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В Минске стартовал месячник по наведению порядка. Как можно благоустроить свой двор и где взять инвентарь?

04 октября 2021 14:51
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Новости Беларуси. Уборка листвы, высадка деревьев и подготовка почвы под декоративные кустарники. В Минске идет активное благоустройство территории в рамках осенних субботников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске стартовал месячник по наведению порядка. Как можно благоустроить свой двор и где взять инвентарь?-1

Запланировано 13 акций по озеленению, которые пройдут в различных районах Минска с участием горожан. Например, в Октябрьском районе уже высадили более 60 деревьев.

В Минске стартовал месячник по наведению порядка. Как можно благоустроить свой двор и где взять инвентарь?-4

Принять участие в уборке и благоустройстве в своем дворе может любой желающий. Для этого нужно обратиться к коммунальщикам. Они обеспечат инвентарем и посадочным материалом. В целом же по городу с начала 2021 года высажено 25,5 тысячи деревьев и 58 тысяч кустарников.

В Минске стартовал месячник по наведению порядка. Как можно благоустроить свой двор и где взять инвентарь?-7

Алла Бушило, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Октябрьского района:
У нас в рамках месячника запланировано высадить 200 деревьев и 650 кустарников. Это в основном по обращениям граждан, по заявкам, которые поступили на «Зеленый двор вместе!» Поэтому на улице Артиллеристов, 13 были высажены деревья по обращению граждан.

Во время осенних субботников по традиции приводят в порядок дворы, площади, улицы, скверы, парки и зоны отдыха. Внимание также уделяют очистке подвалов и восстановлению нарушенного благоустройства.

# Субботники в Беларуси # общество # Алла Бушило # Фотофакт

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