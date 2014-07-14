Николай Котенев (ЖРЭО Партизанского района): Уже даже дети понимают, что мусор надо выбрасывать в три разных ведра

Во многих дворах Минска стали появляться специальные разноцветные контейнеры, на которых написано: «Стекло», «Пластик», «Бумага». Так наш город готовится цивилизованно утилизировать мусор, чтобы отходы потом превращались в огромные доходы. И на эту серьезную тему говорим с гостем программы «УТРО» на СТВ – Николаем Николаевичем Котеневым, заместителем директора по благоустройству ЖРЭО Партизанского района города Минска.

Николай Николаевич, тяжело донести до людей эту идею: раздельного сбора мусора, или это как «стрельба из пушки по воробьям»?

Николай Котенев:

Нет, я хочу сказать, что любой эксперимент имеет хороший результат. Когда все это начиналось – да, было трудно. На сегодняшний день есть положительная сторона. Мы замечаем, как люди понимают, что разделять мусор нужно. Потому что это не только приносит доход, но город становится чище. Если раньше все сбрасывали в один контейнер, мусор постоянно вываливался и оказывался на территории. Приходилось постоянно собирать бумагу, бутылки. Сейчас есть контейнеры, город обеспечен этими контейнерами и люди охотно принимают это. Есть, конечно, положительные тенденции.

А сколько длится эксперимент уже?

Николай Котенев:

Начало было… Точно не могу сказать, но приблизительно лет 5 назад.

То есть в тех дворах люди уже давно привыкли, сортируют сами, и дворникам, и тем людям, которые забирают эти контейнеры, очищают, ничего не приходится делать?

Николай Котенев:

Не все еще это делают! Но тенденция положительная, это есть! Люди понимают, что это надо делать. Я наблюдаю тоже, когда человек выносит на улицу мусор: интересно, что же он будет делать? Нет, все-таки идет выбрасывать бутылку в желтый контейнер, бумагу – в зеленый контейнер. Причем ребенок! Вот я наблюдал специально… Ребенок! Вот это уже прогресс! Да, хорошо с детей это все начинать!

Но тогда и у дома должны быть эти три контейнера, чтобы три отдельных пакета собрал – и вниз.

Николай Котенев:

Да, я думаю, мы скоро к этому придем!

Извините, немножко ложку дегтя добавлю. Иногда бывает, что контейнеры с собранными бутылками стоят, никто не собирается их увозить… И куда потом вывозится раздельный мусор?

Николай Котенев:

Раздельный мусор вывозится на переработку. Все равно это идет на сортировку. Разбираются контейнеры раздельно. Стекло забирает одна машина, все остальное – другая. Разработаны графики забора мусора. Я соглашусь, наверное, с Вами, что еще не во всех дворах разработан этот график, поскольку процесс накопления мусора – неравномерный. Поэтому мы постоянно регулируем график забора мусора. Но, к сожалению, есть еще такие моменты, где контейнеры переполняются.

Потребовалась ли эта новая система мусора для того, чтобы увеличить штат, число сотрудников, или все осталось на своих местах?

Николай Котенев:

Нет. Увеличивать число сотрудников не потребовалось. Все происходило планомерно. Целенаправленно. Была проведена большая работа и сотрудников, и рабочих по комплексной уборке. Раздельный сбор мусора – это же дополнительный заработок и для них. И можно сказать, что в Партизанском районе за пять прошедших месяцев рабочие по комплексной уборке заработали около 8, 5 млн. на сдаче вторичных материальных ресурсов. То есть это реальный дополнительный заработок!

Есть ли кадровая проблема в Вашей сфере, либо никаких свободных вакансий?

Николай Котенев:

Кадровая проблема есть. Она существует. И в принципе, существовала всегда. Особенно большая проблема стоит с рабочими по комплексной уборке. В этом плане – нехватка. Хочу сказать, что труд непростой, нелегкий. И как бы это так ни звучало… Неблагодарный. Все равно благодарности они не получают от этого. Поэтому проблема есть. Мы нуждаемся в кадрах всегда и постоянно! Я всегда говорю рабочим по комплексной уборке: «Та чистота, что вы видите в городе – это ваш труд, ваша заслуга. Вы должны этим гордиться!». Я считаю, что это почетная профессия. Потому что те, кто приезжает: и туристы, и гости столицы - все они ощущают чистоту в городе. Совсем непросто добиться ее.

Существуют даже конкурсы на самую чистую территорию, и потом даже победитель едет в турне по всему миру. Во Францию…

Николай Котенев:

У нас победители не ездят в турне! Но конкурсы у нас проводятся! На лучший двор, лучшее озеленение двора, лучший балкон, лучший подъезд…

В некоторых домах отказываются от мусоропроводов, их заваривают. Отказываются от этой практики.

Николай Котенев:

Я скажу, как я к этому отношусь! Есть такая поговорка: «Чисто не там, где убирается, а там, где не мусорят!», поэтому жители должны знать, как пользоваться мусоропроводом. Есть правила, они прописаны: что туда можно бросать, а что нельзя. Но зачастую, мы это не выдерживаем! Мы стараемся все, чтобы далеко не ходить выкидывать в мусоропровод: и пищевые отходы, и бутылки, и бумагу, и строительный мусор… Что самое страшное. И для чего сделан раздельный сбор мусора: вынести все это в пакетах и разложить в контейнера. Просто начинают люди жаловаться, что из мусоропровода и запахи, и грязь… Мы в этом виноваты сами! Я положительно отношусь к тому, чтобы заварить мусоропровод. Почему? Потому что это больше приучит людей к тому, чтобы вынести мусор в пакетах и разделить его. Это культура и чистота, что немаловажно. Но заваривание мусоропровода будет происходить только в том случае, если хотя бы 80% жителей нашей страны будут на это согласны!