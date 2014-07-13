Летний лагерь, стройотряд и уборка зерновых. Почему и куда студенты и молодые специалисты идут работать летом?

Новости Беларуси. Безопасно тратить деньги, а тем более в отпуске, конечно, приятно. Но есть и те, кто предпочитает летом работать, а точнее зарабатывать. Это заядлые грибники и ягодники. Так сказать, совмещение приятного с полезным. Те, кто продает излишки с собственной грядки. А можно и Надежду Бабкину угостить яблоками и не только, если та опять будет проезжать мимо. И, конечно, студенты, для которых работа летом пропитана духом романтики и авантюризма.

Стала вожатой и по-настоящему влюбилась в свою профессию. Выпускница педагогического университета Ирина рассказывает: свое призвание она и не искала, оно и так у нее в крови. Мама, бабушка и даже прабабушка – педагоги.

Ирина Березанская, педагог-организатор детского оздоровительного лагеря:

Бывали случаи, когда я, отработав на отряде, еще приезжала с выходного дня, и 40 человек летели, обнимали меня, фактически подкидывали на руках с криками «Мы вас любим!» Эти эмоции не сравнимы ни с чем.

Отрядные песни, речевки, стенгазеты. Каждое лето в компании детворы пропадает и будущий юрист Мария. Девушка уверена: вожатый – это профессия, которой не учат в вузах. Это состояние души.

Мария Алексеюк, педагог-организатор детского оздоровительного лагеря:

Мало того, что они, танцуя на линейке наши общелагерные танцы, поют, они отдают неимоверную энергетику, они чуть ли не готовы запрыгнуть на тебя, когда ты вместе с ними танцуешь.

Я сама мечтаю о пятерых детях.

Свои первые деньги Андрей заработал в 14 – помогал отцу на пилораме. Тогда подросток твердо решил: лето – не время для забав на улице или за компьютером. Это время взрослеть. И сейчас уже студент БНТУ ни одно лето не проводит без дела.

В 2013 году трудился на стройке Дворца Независимости. В этот летний сезон будущий инженер-строитель закрепляет свои профессиональные навыки на стройплощадке в Заславле. Причем уже в должности бригадира студотряда.

Андрей Духновский, студент 4 курса Белорусского национального технического университета:

Через год я так или иначе стану мастером, а мастер должен общаться с людьми. У меня сейчас в подчинении 30 человек, небольшая бригада. Я должен уметь разговаривать с ними, показывать. Это опыт.

Работа в студенческих стройбригадах одна из самых сложных, но и самых высокооплачиваемых. За месяц можно заработать более 10 миллионов рублей.

Так, Андрей смог порадовать родителей новым телевизором, а сестру – путевкой на море.

Андрей Духновский, студент 4 курса Белорусского национального технического университета:

В этом году хочу отложить на машину, потому что после 5 курса мне надо, чтобы я был на колесах, чтобы я был мобильный.

Поколение NEXT – и на главной стройплощадке страны.

Не только белорусские, но и российские студенты помогают возводить АЭС в Гродненской области. Каждый студотрядовец под наблюдением старшего.

В такой строительной субординации успел найти плюсы и Даниил. В трудовом списке студента из России это уже третья атомная тройка.

Даниил Гришин, студент (Россия):

Это 1/12 часть ядерного реактора. Мы крепим арматуру, укрепляем трубы, закрепляем винтами, гайками.

А это – будущий учебный центр. Здесь будут оттачивать навыки все сотрудники АЭС. Пока у здания только фундамент.

Помогает возводить его и Вячеслав. Командир студотряда признается: горд, что причастен к белорусской атомной энергетике.

Вячеслав Шнитко, студент:

Поначалу советовали, но мы сами берем план, сами соображаем, что делать. Гордость родителей, что меня взяли на эту стройку. Войду в историю, можно сказать.

Молодым специалистам рады не только в строительных организациях. Подработку на лето предлагают в ЖЭСах, поликлиниках, отделениях почты. Можно сортировать письма, сбивать ящики, перебирать овощи, пробовать себя в роли продавца.

А в этом зоосаде площадью в 400 гектаров нашлась бы работа, пожалуй, для всех столичных школьников вместе взятых. Пыли и мозолей не боится и Алексей. Для подростка это первая серьезная работа в жизни.

Алексей Чаузов, учащийся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта имени Е. П. Юшкевича»:

Приходится очень рано вставать, но чувствую себя хорошо, здоровье позволяет. Набираюсь опыта, и деньги за это платят.

Лето – горячая пора для заядлых ягодников. Нина Петровна сетует: урожай в 2014 году уступает прошлому – ночи уж слишком холодные. Но на варенье хватит, да и немного подзаработать можно. А ягодные места в родных Радошковичах она найдет и с закрытыми глазами.

Нина Юркевич:

Секрет мой в том, что ягодка ночью зреет. Рано виднеет, в 4 часа я уже в лес ухожу. Для души, чтобы ягодку собрать и воздухом подышать свежим.

А минчанка Любовь Михайловна сегодня грустит без покупателей. Подвела погода. Зато в жару к ней выстраиваются очереди: бочка кваса расходится за пару дней. Так женщина подрабатывает уже пятое лето. Говорит, работа несложная, да и лишней копейки не бывает.

Любовь Емельянова:

На выходных очень хорошо берут: по 2-3 банки.

К трудовым летним будням готовится и Василий Малявко. Инструктор по физкультуре 10 месяцев в году преподает в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже.

А в отпуске у Василия совсем другая жизнь. Вот уже шесть сезонов молодой спортсмен ставит рекорды на уборке зерновых. Подработать устраивается на малой родине. Урожай убирает рука об руку со своим отцом и старшим братом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Василий Малявко:

Лет мне было 15-16, когда еще отец мой работал на комбайне, я числился у него помощником. Потом работал один год с отцом, потом – с другим коллегой. И сам решил сесть и попробовать, что это такое, как это. Нормально. Нравится, работаю, все получается.

Приступить к работе Василий планирует со дня на день. Все зависит от погоды: как только поля будут готовы, молодой спортсмен выйдет в поле. Василий как всегда настроен решительно: лидерство среди молодежных экипажей района нужно обязательно удержать.