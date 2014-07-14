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В Жодино после реконструкции открыли краеведческий музей

14 июля 2014 15:21
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Новости Беларуси. Восстановлен краеведческий музей в Жодино открыл двери для посетителей. Капитальный ремонт здания был предусмотрен государственной программой «Культура Беларуси».

Музей изменил не только внешний вид, но и содержание. Новая постоянная экспозиция рассказывает об истории Жодино с древнейших времен до 1941 года, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, ценные экспонаты собирали на протяжении 15 лет. В планах - открыть дополнительные экспозиции, рассказывающие о судьбе горожан в годы Великой Отечественной войны, а также о развитии современного Жодино.

# общество # Фотофакт # Музей

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