В Жодино после реконструкции открыли краеведческий музей

Новости Беларуси. Восстановлен краеведческий музей в Жодино открыл двери для посетителей. Капитальный ремонт здания был предусмотрен государственной программой «Культура Беларуси».

Музей изменил не только внешний вид, но и содержание. Новая постоянная экспозиция рассказывает об истории Жодино с древнейших времен до 1941 года, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, ценные экспонаты собирали на протяжении 15 лет. В планах - открыть дополнительные экспозиции, рассказывающие о судьбе горожан в годы Великой Отечественной войны, а также о развитии современного Жодино.