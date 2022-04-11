Мультики лучше смотреть на большом телевизоре. Что вредит зрению детей?

В очках сегодня можно встретить не только взрослого, но и малыша. Несомненно, немалый урон здоровью глаз ребенка наносят гаджеты. Оградить от них детей невозможно, но минимизировать их вред стоит.

Елена Лавда, врач-офтальмолог:

Если просматривать мультик, то лучше на большом экране, на телевизоре. Гаджеты можно использовать детям в школьном возрасте, но это должно происходить дозировано, то есть все должно быть с перерывами, не более часа в день, так как чрезмерное использование гаджетов приводит к перенапряжению зрительной аккомодационной мышцы, в результате чего появляется ложная близорукость, а затем и истинная. Напряженная зрительная работа на близком расстоянии, чрезмерное увлечение смартфонами, снижение двигательной активности, ослабление организма. Все это чревато серьезными последствиями для остроты зрения детей. Вот только взрослые иногда видят причину только в одном.

Ирина Волк, корреспондент:

Если спросить родителей, что негативно сказывается на глазах их детей, они непременно ответят: «Гаджеты!». И будут правы. Однако порой мы оставляем без внимания и другие вещи, которые тоже вредят зрению ребенка.

Среди них – нарушение осанки, недостаточное освещение и наследственная предрасположенность. Нередко близорукость развивается у тех ребят, чьи родители имеют патологию зрения. Особенно важно уделять внимание здоровью глаз, когда ребенку предстоит школа. Елена Лавда:

Когда ребенок идет в школу, он проходит профилактический осмотр, на котором и выявляют: есть патология зрения или нет. Если есть патология зрения, то ребенка садят поближе: от первой до третьей парты. Если патологии зрения нет, то ребенок может сидеть по росту. Уже в дальнейшем, когда ребенок начинает обучаться, он может пожаловаться родителям и учителям, что ему стало плохо видно с доски. Это первый звоночек к тому, что нужно проверить зрение.

Не нужно пренебрегать визитами к врачу, даже если вам кажется, что все в порядке. Обязательно проходить профилактические осмотры до года, в 3 и 6-7 лет перед школой. Многим приходится прибегать к помощи очков. А дети в школе часто стесняются их носить. Если нет противопоказаний, врачи рекомендуют использовать мягкие контактные линзы с раннего школьного возраста. Но при условии, что ребенок готов их носить и ухаживать за ними.