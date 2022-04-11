Мультики лучше смотреть на большом телевизоре. Что вредит зрению детей?

В очках сегодня можно встретить не только взрослого, но и малыша. Несомненно, немалый урон здоровью глаз ребенка наносят гаджеты. Оградить от них детей невозможно, но минимизировать их вред стоит.
В очках сегодня можно встретить не только взрослого, но и малыша. Несомненно, немалый урон здоровью глаз ребенка наносят гаджеты. Оградить от них детей невозможно, но минимизировать их вред стоит.
Елена Лавда, врач-офтальмолог:
Если просматривать мультик, то лучше на большом экране, на телевизоре. Гаджеты можно использовать детям в школьном возрасте, но это должно происходить дозировано, то есть все должно быть с перерывами, не более часа в день, так как чрезмерное использование гаджетов приводит к перенапряжению зрительной аккомодационной мышцы, в результате чего появляется ложная близорукость, а затем и истинная.
Напряженная зрительная работа на близком расстоянии, чрезмерное увлечение смартфонами, снижение двигательной активности, ослабление организма. Все это чревато серьезными последствиями для остроты зрения детей. Вот только взрослые иногда видят причину только в одном.
Ирина Волк, корреспондент:
Если спросить родителей, что негативно сказывается на глазах их детей, они непременно ответят: «Гаджеты!». И будут правы. Однако порой мы оставляем без внимания и другие вещи, которые тоже вредят зрению ребенка.
Среди них – нарушение осанки, недостаточное освещение и наследственная предрасположенность. Нередко близорукость развивается у тех ребят, чьи родители имеют патологию зрения. Особенно важно уделять внимание здоровью глаз, когда ребенку предстоит школа.
Елена Лавда:
Когда ребенок идет в школу, он проходит профилактический осмотр, на котором и выявляют: есть патология зрения или нет. Если есть патология зрения, то ребенка садят поближе: от первой до третьей парты. Если патологии зрения нет, то ребенок может сидеть по росту. Уже в дальнейшем, когда ребенок начинает обучаться, он может пожаловаться родителям и учителям, что ему стало плохо видно с доски. Это первый звоночек к тому, что нужно проверить зрение.
Не нужно пренебрегать визитами к врачу, даже если вам кажется, что все в порядке. Обязательно проходить профилактические осмотры до года, в 3 и 6-7 лет перед школой. Многим приходится прибегать к помощи очков. А дети в школе часто стесняются их носить. Если нет противопоказаний, врачи рекомендуют использовать мягкие контактные линзы с раннего школьного возраста. Но при условии, что ребенок готов их носить и ухаживать за ними.
Елена Лавда:
Еще есть новое направление в офтальмологии – ортокератологические линзы, это ночные линзы, которые одеваются только на ночь, но они более жесткие, чем мягкие контактные линзы. Считается, что останавливается прогрессирование близорукости. Идет эффект механического воздействия линзы на поверхностные слои роговицы. Вследствие этого ребенок, проснувшись утром, может не пользоваться ни очковой, ни контактной коррекцией.