«Долго думали, как активизировать молодёжь». В этом спортивном конкурсе школьникам подарят гаджеты

Как привить молодому поколению любовь к здоровому и активному образу жизни? Таким вопросом задались на самом высоком уровне и решили – нет ничего лучше состязаний, чтобы в них участвовали мальчишки и девчонки со всей страны. И вот по Беларуси шагает республиканский конкурс по поддержке спорта и здорового образа жизни «Дотянись до мечты». Об этом поговорили с гостем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Назаром Слезовым, главным специалистом сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба. Алена Ланская, ведущая:

В чем суть конкурса? Почему у него такое интересное название?

Назар Слезов, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

Мы долго думали над тем, как активизировать молодежь, учитывая, что она проводит много времени в гаджетах, поэтому пришла идея в голову, что у нас также есть дополнительный проект «Спорт для всех», где открываются спортивные площадки по воркауту. Соответственно, решили оживить это направление, пришла идея. Первый конкурс, который мы запустили – «Дотянись до мечты», конкурс по подтягиваниям. В этом конкурсе принимают участие школьники, студенты колледжей, три возрастные категории: 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. Разыгрываем различные призы в каждой возрастной категории. Принимают участие как мальчики, так и девочки. До какого числа будет идти конкурс? Юрий Царев, ведущий:

Здорово, подтягивания. Наверное, это самая нелюбимая школьная дисциплина для некоторых школьников. Я помню, например, себя. Про возраст вы уже сказали. До какого числа будет идти конкурс? Куда обратиться всем желающим?

Назар Слезов:

Конкурс пройдет до 2 мая включительно. Принимаются заявки. Задача участника – снять видео, выложить в социальную сеть с хештегом «дотянись до мечты 2022», подписаться на аккаунт Президентского спортивного клуба, снять видео, где видно, как человек подтягивается, сколько раз. Победит тот, кто больше всего подтянется. Юрий Царев:

Но подтягиваются же все по-разному. Назар Слезов:

Задача участника – быть в полном висе, полностью сгибать локти, чтобы касаться подбородком верха, разгибая, полностью выпрямить руки.

Юрий Царев:

Про правила мы теперь знаем, у нас же есть ребята, которые подтягиваются условно на одну треть, я тоже помню по себе, поэтому и спросил. Есть ли уже рекорды? Алена Ланская, ведущая:

Скажите, а есть ли какие-то результаты? Может, кто-то уже поставил рекорд? Назар Слезов:

Да, в конкурсе приняли участие более 140 участников. На данный момент больше всего подтянулись 30 раз, это возрастная категория 8-9 классы, в 5-7 классах тоже 30 раз. Пока что старшие школьники 10-11 классов немного отстают в этом направлении. Какие призы получат победители? Юрий Царев:

Про правила сказали, про требования. Осталось огласить призы. Ведь все не просто так, подарки будут.