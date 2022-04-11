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«Долго думали, как активизировать молодёжь». В этом спортивном конкурсе школьникам подарят гаджеты

11 апреля 2022 08:19
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Как привить молодому поколению любовь к здоровому и активному образу жизни? Таким вопросом задались на самом высоком уровне и решили – нет ничего лучше состязаний, чтобы в них участвовали мальчишки и девчонки со всей страны. И вот по Беларуси шагает республиканский конкурс по поддержке спорта и здорового образа жизни «Дотянись до мечты». Об этом поговорили с гостем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Назаром Слезовым, главным специалистом сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба.

Алена Ланская, ведущая:
В чем суть конкурса? Почему у него такое интересное название?

«Долго думали, как активизировать молодёжь». В этом спортивном конкурсе школьникам подарят гаджеты-1

Назар Слезов, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:
Мы долго думали над тем, как активизировать молодежь, учитывая, что она проводит много времени в гаджетах, поэтому пришла идея в голову, что у нас также есть дополнительный проект «Спорт для всех», где открываются спортивные площадки по воркауту. Соответственно, решили оживить это направление, пришла идея. Первый конкурс, который мы запустили – «Дотянись до мечты», конкурс по подтягиваниям. В этом конкурсе принимают участие школьники, студенты колледжей, три возрастные категории: 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. Разыгрываем различные призы в каждой возрастной категории. Принимают участие как мальчики, так и девочки.

До какого числа будет идти конкурс?

Юрий Царев, ведущий:
Здорово, подтягивания. Наверное, это самая нелюбимая школьная дисциплина для некоторых школьников. Я помню, например, себя. Про возраст вы уже сказали. До какого числа будет идти конкурс? Куда обратиться всем желающим?

«Долго думали, как активизировать молодёжь». В этом спортивном конкурсе школьникам подарят гаджеты-4

Назар Слезов:
Конкурс пройдет до 2 мая включительно. Принимаются заявки. Задача участника – снять видео, выложить в социальную сеть с хештегом «дотянись до мечты 2022», подписаться на аккаунт Президентского спортивного клуба, снять видео, где видно, как человек подтягивается, сколько раз. Победит тот, кто больше всего подтянется.

Юрий Царев:
Но подтягиваются же все по-разному.

Назар Слезов:
Задача участника – быть в полном висе, полностью сгибать локти, чтобы касаться подбородком верха, разгибая, полностью выпрямить руки.

«Долго думали, как активизировать молодёжь». В этом спортивном конкурсе школьникам подарят гаджеты-7

Юрий Царев:
Про правила мы теперь знаем, у нас же есть ребята, которые подтягиваются условно на одну треть, я тоже помню по себе, поэтому и спросил.

Есть ли уже рекорды?

Алена Ланская, ведущая:
Скажите, а есть ли какие-то результаты? Может, кто-то уже поставил рекорд?

Назар Слезов:
Да, в конкурсе приняли участие более 140 участников. На данный момент больше всего подтянулись 30 раз, это возрастная категория 8-9 классы, в 5-7 классах тоже 30 раз. Пока что старшие школьники 10-11 классов немного отстают в этом направлении.

Какие призы получат победители?

Юрий Царев:
Про правила сказали, про требования. Осталось огласить призы. Ведь все не просто так, подарки будут.

«Долго думали, как активизировать молодёжь». В этом спортивном конкурсе школьникам подарят гаджеты-10

Назар Слезов:
Да, как я уже ранее отметил, в каждой возрастной категории будет два приза, то есть категории 5-7 и 8-9 классы – там будут игровые приставки каждому победителю. Как мальчику, так и девочке. А 10-11 классы – два смартфона. Самых последних.  

Юрий Царев:
Супер, есть к чему тянуться.

# Спортивные соревнования # общество # Назар Слезов # Алёна Ланская # Юрий Царёв # Фотофакт

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