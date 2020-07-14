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«Начинают улучшаться объёмы перевозок, финансовое положение». Гендиректор «Белавиа» рассказал о положении дел в компании

14 июля 2020 07:59
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Новости Беларуси. Без значительных затрат и сокращений персонала. Так переносит всемирную пандемию национальная авиакомпания «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С открытием воздушного пространства в некоторых странах растет и объем авиаперевозок.

Самый сложный период позади, считают в коллективе компании. С ним 13 июля встретился член Совета Республики Национального собрания Беларуси Виктор Чайчиц.

«Начинают улучшаться объёмы перевозок, финансовое положение». Гендиректор «Белавиа» рассказал о положении дел в компании-1

Сегодня «Белавиа» постепенно увеличивает количество рейсов, в том числе и в направлении курортов – это Египет, Турция, Албания и Черногория. Прорабатываются и новые маршруты. В 2021 году будут открыты рейсы в Испанию и Казахстан. В дальнейших планах – Лиссабон, Мадрид и ряд российских городов.

В декабре 2020 года национальный авиаперевозчик также приобретет первый самолет нового поколения.

«Начинают улучшаться объёмы перевозок, финансовое положение». Гендиректор «Белавиа» рассказал о положении дел в компании-4

«Начинают улучшаться объёмы перевозок, финансовое положение». Гендиректор «Белавиа» рассказал о положении дел в компании-6

Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Сейчас на третий квартал мы видим, у нас начинают улучшаться объемы перевозок, финансовое положение. Мы добавляем заработную плату. Более того, с учетом того, что у нас прошлый год был очень удачный, очень хороший результат финансовый, мы приняли решение в ближайшее время выплатить вознаграждение коллективу по итогам работы за прошлый год.

«Начинают улучшаться объёмы перевозок, финансовое положение». Гендиректор «Белавиа» рассказал о положении дел в компании-9

Виктор Чайчиц, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
У нас была такая информация, что на «Белавиа» есть неполная занятость. Но сейчас уже со слов руководителя, со слов коллектива – эта проблема ликвидирована. Все имеют работу, заработную плату, и они уверенно движутся вперед.

И еще, что очень важно, что здесь все труженики «Белавиа» объективно оценивают то, что было раньше, и то, что есть сейчас.

«Начинают улучшаться объёмы перевозок, финансовое положение». Гендиректор «Белавиа» рассказал о положении дел в компании-12

Встреча прошла в формате диалога. Сенатор в том числе ответил на все вопросы сотрудников компании.

Подобные встречи с трудовыми коллективами становятся традиционными для представителей Совета Республики и позволяют решать внутренние проблемы предприятий гораздо быстрее.

# Авиасообщение # общество # Анатолий Гусаров # Виктор Чайчиц # Фотофакт

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