Новые нормы и ещё большая защита прав граждан. Что изменилось в нотариальной деятельности в Беларуси

Новости Беларуси. Нотариальные услуги в Беларуси станут еще доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому поспособствует вступление в силу изменений в ряд законов. Акцент сделали на еще большей защите прав и интересов белорусов. Впервые в законе появилась норма по государственному гарантированному обеспечению нотариальной деятельности. Так, снимут запрет на изъятие специальных документов, а государственные организации обяжут предоставлять нотариусам все необходимые сведения.

Есть хорошие новости и для сельских жителей и их родных. С нового года доверенность на отчуждение имущества и завещание будут заверять только квалифицированные юристы-нотариусы. Ранее такие документы люди получали в сельсоветах, их составляли не всегда корректно и за восстановлением приходилось даже обращаться в суд.