Новые нормы и ещё большая защита прав граждан. Что изменилось в нотариальной деятельности в Беларуси

Новости Беларуси. Нотариальные услуги в Беларуси станут еще доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому поспособствует вступление в силу изменений в ряд законов.
Акцент сделали на еще большей защите прав и интересов белорусов. Впервые в законе появилась норма по государственному гарантированному обеспечению нотариальной деятельности. Так, снимут запрет на изъятие специальных документов, а государственные организации обяжут предоставлять нотариусам все необходимые сведения.
Есть хорошие новости и для сельских жителей и их родных. С нового года доверенность на отчуждение имущества и завещание будут заверять только квалифицированные юристы-нотариусы. Ранее такие документы люди получали в сельсоветах, их составляли не всегда корректно и за восстановлением приходилось даже обращаться в суд.
Татьяна Делендик, заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты:
Расширилось понятие нотариальной тайны. Если ранее через сайт Белорусской нотариальной палаты можно было проверить только отмену доверенности, то сейчас на самом деле можно будет проверить и наличие самой доверенности. Вызвано это было той необходимостью, чтобы сайт сделать более информативным, чтобы была информация не только о том, что эта доверенность не отменялась, а о том, кем она была оформлена, когда и какой у нее порядковый номер.
Кроме того, в законе появились новые термины и действия. Например, такое понятие, как нотариальный акт.
Основные положения обновленного документа вступят в силу с 3 января.