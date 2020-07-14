Прямой эфир

79 лет назад прогремел её первый залп. Постамент с легендарной «катюшей» откроют у Кургана Славы

14 июля 2020 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 июля у Кургана Славы откроют постамент легендарной боевой машине, чей звук солдаты Третьего рейха называли «орга́н Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

Примечательно, что именно в этот день 79 лет назад и прогремел первый залп «катюши» под Оршей.

79 лет назад прогремел её первый залп. Постамент с легендарной «катюшей» откроют у Кургана Славы-1

Сегодня отреставрированная боевая машина установлена на пьедестале в виде звезды. Торжественное открытие экспоната сопроводит пиротехническая служба, чтобы еще больше визуализировать свет, звук и дымовой эффект выстрела реактивной артиллерии.

79 лет назад прогремел её первый залп. Постамент с легендарной «катюшей» откроют у Кургана Славы-4

Дополнит событие праздничный концерт «Рождение легенды», а в память о погибших во время Великой Отечественной войны к подножию мемориального комплекса возложат цветы.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка-ярмарка «Малый бизнес в фестивальном Витебске» пройдёт с 14 по 20 июля. Кто представит свою продукцию?
14 июля 2020 06:15

Выставка-ярмарка «Малый бизнес в фестивальном Витебске» пройдёт с 14 по 20 июля. Кто представит свою продукцию?

«Стараемся, чтобы деревня процветала». Она приехала в Беларусь из Молдовы и занялась агротуризмом
13 июля 2020 19:37

«Стараемся, чтобы деревня процветала». Она приехала в Беларусь из Молдовы и занялась агротуризмом

Александр Лукашенко про мост через Сож: «Мы вместе должны поблагодарить наших строителей, мостовиков»
13 июля 2020 19:32

Александр Лукашенко про мост через Сож: «Мы вместе должны поблагодарить наших строителей, мостовиков»