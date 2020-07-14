79 лет назад прогремел её первый залп. Постамент с легендарной «катюшей» откроют у Кургана Славы

Новости Беларуси. 14 июля у Кургана Славы откроют постамент легендарной боевой машине, чей звук солдаты Третьего рейха называли «орга́н Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

Примечательно, что именно в этот день 79 лет назад и прогремел первый залп «катюши» под Оршей.