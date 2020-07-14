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Выставка-ярмарка «Малый бизнес в фестивальном Витебске» пройдёт с 14 по 20 июля. Кто представит свою продукцию?

14 июля 2020 06:15
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Новости Беларуси. Таланты и богатства со всей Беларуси. О том, что «Славянский базар» – это не только творческий форум, 14 июля напомнит традиционная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году вот уже в 20-й раз свою продукцию здесь презентуют предприятия, представляющие средний и малый бизнес со всех регионов Беларуси и соседних стран.

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Посетителей ждут сразу две площадки – в центре города напротив витебского универмага и у культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо Витебска «Двина».

Выставка-ярмарка «Малый бизнес в фестивальном Витебске» пройдёт с 14 по 20 июля. Кто представит свою продукцию?-1

Ежегодно фестивальный город привлекает представителей бизнеса и данная выставка-ярмарка – дополнительная возможность продвижения товаров. О своем участии в ней в этом году заявили почти полсотни компаний.

# Славянский базар в Витебске-2020 # общество # Фотофакт

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