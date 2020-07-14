Выставка-ярмарка «Малый бизнес в фестивальном Витебске» пройдёт с 14 по 20 июля. Кто представит свою продукцию?

Новости Беларуси. Таланты и богатства со всей Беларуси. О том, что «Славянский базар» – это не только творческий форум, 14 июля напомнит традиционная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году вот уже в 20-й раз свою продукцию здесь презентуют предприятия, представляющие средний и малый бизнес со всех регионов Беларуси и соседних стран.

«Сделать фотографию неба Витебска». Несколько способов, как поучаствовать в фэсте «На семи ветрах» на «Славянском базаре»

Посетителей ждут сразу две площадки – в центре города напротив витебского универмага и у культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо Витебска «Двина».