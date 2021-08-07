Начинают работать с маленькими детьми. Как в Вилейском колледже популяризируют рабочие профессии?

Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, зачем в Вилейском государственном колледже собственная СТО, парикмахерская и даже мини-отель, как здесь учат самым нужным профессиям и почему так любят арт-инсталляции.

В центральном регионе получить профессионально-техническое образование сегодня можно в 37 учебных заведениях. В 2021 году набор, исходя из потребностей рынка труда, увеличили на специальности строительного, сельскохозяйственного и педагогического профилей. Из новых профессий: в Борисовском колледже с 2021 года начнут готовить художников-модельеров, а в Молодечно – монтажников каркасных конструкций сухого строительства. Сейчас на пике вступительная кампания. В Вилейском колледже подготовка ведется по 20 специальностям. Какие из них наиболее популярны в этом году у абитуриентов?

Татьяна Кривенко, ответственный секретарь приемной комиссии:

Среднее специальное образование у нас хорошо идет, автомеханик – востребованная специальность, очень популярна среди учащихся. Приглашаем техников-электриков. Востребованные специальности – слесарь, сварщик, водитель. Ежегодно набираем группы. До 20 августа приглашаем поваров, швей, парикмахеров, трактористов, электрогазосварщиков. В этом году в колледже ждут более 200 первокурсников. Среди них и Василий.

Слесарь-механик – моя мечта с детства, быть водителем, ремонтировать машины. Главное не лениться и учиться здесь. Помимо насыщенных учебных будней и полного погружения в профессию, учащихся колледжа ждет масса ярких мероприятий. Они устраивают показы, кулинарные шоу и конкурсы, увлекательные экскурсии и даже делают свои ТВ и газету.

И совсем необычный способ здесь нашли для популяризации рабочих профессий.

Игорь Китиков, директор Вилейского государственного колледжа:

У нас большой парк, самому колледжу уже почти 80 лет. Естественно, техника морально устаревает, физически, мы ее списываем. Но списать такие вещи, отдать на переплавку, а потом из него сделают гвозди. Это как-то не совсем правильно. Тогда мы подумали, что давайте из некоторых вещей (двигатели или автомобильный тренажер) создавать какие-то креативные объекты, чтобы они привлекали к себе внимание. Учащимся и мастерам это нравится, это раскрывает творческий потенциал детей, наших преподавателей, мастеров. Они что-то отрезают, добавляют, ищут идеи. И я в этом участвую, мне это нравится. Потом они это изготавливают, фотографируют, размещают это в социальных сетях. Получается креативный и творческий подход, а потом это реклама нашего учебного заведения. Видите, на соседней скамейке играют маленькие дети, это ранняя профориентация. Они к нам приходят, смотрят, понимают, что красиво. Потом они понимают, что это делают наши учащиеся, потом они приходят к нам учиться. В дальнейшем идут работать в экономику нашей республики.

Необычные скамейки и арт-объекты давно стали фишкой Вилейского колледжа. Эти инсталляции учащиеся создают из устаревшего оборудования мастерских. Таким образом, вместо того, чтобы отправиться на металлолом, оно получает новую художественную жизнь. Большинство работ ребята создавали под руководством скульптора-самородка Валерия Опарика. Он работал в колледже мастером производственного обучения. К сожалению, в прошлом году ушел из жизни. Последнее творение его юных последователей – скамейка, которую в народе уже прозвали «двухмоторным самолетом». На самом деле сделана она из двух устаревших двигателей. А на создание следующей необычной скамейки ребят вдохновил агрегат для сельскохозяйственных работ.

Виктор Лукша, учащийся Вилейского государственного колледжа:

Увидел лавочки, которые стоят у нас на улице, заинтересовали такие работы. Хочется тоже попробовать свое воображение использовать, чтобы это заинтересовало других.