Президент: особая благодарность тренерам и всей команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Беларуси

Новости Беларуси. Триумф белорусской борьбы на Олимпиаде в Токио. Наша медальная копилка потяжелела сразу на две награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Триумф белорусской борьбы на Олимпиаде в Токио. Наша медальная копилка потяжелела сразу на две награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Магомедхабиб Кадимагомедов взял серебро. Его турнирный путь завершился лишь в финале. В непростой схватке он в борьбе уступил более титулованному россиянину Сидакову. Тем не менее вторая позиция итогового протокола Олимпийских игр – более чем достойное выступление.
С серебряной медалью Магомедхабиба Кадимагомедова поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Токио тебе достался непростой жребий, но ты уверенно справился с сильным соперником. Прекрасную форму и волю к победе показал и в финальном поединке. Убежден, что в твоей карьере будет еще много ярких выступлений и громких побед.
Александр Лукашенко также направил поздравление Ванессе Колодинской с завоеванием бронзовой медали на Играх в Токио. В финальной борьбе белорусская спортсменка победила американку Джакарру Винчестер, причем сделала это уверенно и досрочно. Соперница продержалась всего минуту с небольшим. Далее молниеносная атака, бросок и туше. Успех Ванессы Колодинской отметил глава государства.
Александр Лукашенко:
В жестокой конкуренции тебе удалось покорить этот высокий пьедестал. Твое выступление – несомненный успех, а блестящая победа в поединке за бронзу – яркое свидетельство таланта. Особые слова благодарности тренерам и всей национальной команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Республики Беларусь на главном спортивном форуме планеты. Спасибо вам за труд, выдержку и достойный результат. Желаю крепкого здоровья, оптимизма и новых достижений на благо родной Беларуси.