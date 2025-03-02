Начинал с хореографии, а попал в университет МЧС! Большой разговор с Александром Лукьяновым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ. Стройотряды – это только про идею? Или там можно заработать? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В том числе это и заработок. В моей молодости в стройотряды ездили для того, чтобы подружиться, и для того, чтобы заработать.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Совершенно верно. Именно поэтому мы, работая с нанимателями, конечно, говорим о тех условиях, которые должны быть. Если мы говорим про стройку, которая в этом году решением Президента принята, начинается по строительству и музея, и парка, то здесь будут соответствующие условия. Во-первых, это столица, это уже немножко побольше инфраструктуры, возможностей для ребят заниматься и патриотическим воспитанием. Ведь студотряды – это не только про работу и не только про заработок. Хотя для молодых людей это возможность заработать себе и на одежду, и на гаджет. Безусловно, для ребят это еще возможность определенного получения практического опыта, как важно сейчас приобщаться для ребят к рабочим специальностям. Не всегда молодые люди в раннем возрасте понимают, что, получив рабочую специальность, у тебя есть возможность применить себя, даже получая высшее образование. Если говорить комплексно о прошедших стройках, то Хатынь показала, во-первых, что исторические объекты особо важны сейчас в этом перечне. Ведь это в прямом смысле история, которую проводят молодые ребята, которые строят будущее на базе уважения к истории, которые в прямом смысле этого слова строят. Сейчас для сотрудников МЧС действительно комфортные условия. А как было в 90-х?

Александр Лукьянов:

Я помню еще маленьким, в 90-х, когда папа приезжал с дежурства, очень часто запах дыма от формы, одежды. Никогда практически не рассказывал про боевую работу, но когда я первый раз попал в пожарную часть, сел за руль ЗИЛ-130, 131-го, тогда же техника у нас была постсоветская, с комплектацией были проблемы. Это сейчас, за 30 лет у нас действительно передовые и технические средства, и действительно у нас сейчас есть все условия для того, чтобы сотрудники могли выполнять боевую задачу, спасать людей в комфортных, не просто безопасных, а еще и в комфортных условиях. Начинал с хореографии, а поступил в университет МЧС

Александр Осенко:

Отец стал примером для того, чтобы вы поступили в университет МЧС? Александр Лукьянов:

Да. Но началось все не сразу так. Я вообще начинал все с хореографии – народные танцы, белорусские, русские. Мама все наставила. Это 2-3 класс. Я чуть-чуть легкой атлетикой позанимался, гимнастикой. А потом – хореография, танцы, культура, осанка, выправка, чтобы не было дискомфорта в общении с публикой и так далее. Александр Осенко:

Сколько ты занимался танцами?

Александр Лукьянов:

Занимался со второго по девятый класс. Базовое образование. Могилевский колледж имени Глинки. Это место, которое, позволило получить бесценный опыт. По классу фортепиано мне очень нравилось заниматься. Отец боевой подготовкой занимался. Соответственно, я тоже был окружен этим хорошим вниманием. В девятом классе я как-то резко перестал заниматься хореографией, ушел из гимназии-колледжа, пошел в класс МЧС 35-й школы города Могилева. Был командиром класса там. Ребята активные – занимались пожарно-спасательным спортом. Это, можно сказать легкая атлетика, но с элементами прикладных видов. Помимо пожарного спорта, мне действительно нравились единоборства. Это все дало хорошую базу. Тогда у нас ребята мечтали поступить в вуз и стать спасателем. На тот момент это был командно-инженерный институт. А в 2016 году он был реорганизован в университет, высшая форма среди учреждений высшего образования. И это была и есть кузница кадров, офицеров-спасателей, ребят, которые не только проходят азы воинской службы, но в том числе формируют кадровый потенциал всего Министерства по ЧС и не только. Александр Лукьянов рассказывает о собственном научном изобретении Александр Осенко:

Я хочу, чтобы ты рассказал о своем изобретении.

Александр Лукьянов:

Расскажу на предмете картошки. У нас есть поверхность, материал. Скажем, это одежда, в том числе боевая, пожарная, полиэфирная. На ее поверхность надо было что-то закрепить, чтобы она, во-первых, не выстиралась, второе – физмех сохраняла, и третье – не горела. И мы тогда научным коллективом, в то время Университете гражданской защиты, да и сейчас, функционирует достаточно серьезная научная школа по огнестойкости в Научно-исследовательском институте МЧС. Командная работа – руководитель научный и консультант предложили одну из таких методик, которую надо было нам отработать вместе с ребятами. У нас была команда. После года службы я приступил к магистерской, потом совмещал в рамках получения второй ступени образования. В перспективе она действительно стала очень мне интересна, когда я попал в проект «100 идей для Беларуси». Это дало мне возможность не просто заняться наукой, защитить потом диссертацию, внедрить разработку. Это сейчас около 10 тысяч внедренных экземпляров боевой одежды пожарного. И в «100 идеях» мы делаем крен именно на это – дай возможность понять молодым людям, что вы должны работать на результат. Тогда и вы получите удовлетворение от этой работы. А второе – внедрив его, вы сделаете лучше жизнь в нашей стране, нашей системе реального сектора экономики. Как привлекают молодежь в ряды белорусского комсомола?

Александр Осенко:

Как привлекают сейчас в ряды белорусского комсомола? Александр Лукьянов:

Честно скажу, мы иногда говорим «комсомол». Это нормально, потому что мы уважаем историю. Сегодняшняя команда комсомольцев, сегодняшняя команда молодых людей, которые у нас действительно не просто номинально числятся, – это ребята с инициативами, это ребята с проектами. И здесь важно их не разочаровать. Они сегодня предлагают те инициативы, которые слышат на местах через открытые диалоги, через не формальные, а действительно встречи с молодыми людьми, которые позволяют вскрыть, может быть, какие-то наболевшие проблемы, отреагировать на местах. Это важно, чтобы сегодня молодые люди чувствовали за собой еще ответственность перед теми, особенно наши штатные ребята, которые избраны, секретари на должности, что они отвечают не за себя, а отвечают за всю эту команду. «Работу постоянной коммуникации надо продолжать»

Александр Лукьянов:

Очень важно, что эту работу постоянной коммуникации надо продолжать. Она всегда была, просто сейчас, наверное, события различные прошлых лет показали: важно не упустить четко наладившийся разговор общества, государства, госорганов и преемственность молодежи. Ведь посмотрите, сколько молодых людей. Впервые голосующие пришли практически все в стопроцентном составе. 95,2 – если быть точным. Такого никогда не было. Надо сначала кем-то в жизни стать. Надо стать профессионалом. Сначала надо стать человеком, который завоюет авторитет, заслуживает доверие. А потом уже проявлять свои амбиции, политические в том числе. Вот как это выстроено в Белорусском республиканском союзе молодежи, в институтах парламентаризма. Огромное внимание к этому уделяется руководством Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Уважаемая Наталья Ивановна Кочанова всячески, особенно в общении с молодыми людьми, говорит о том, что вы должны понимать, что вы уже сегодня отвечаете за будущее нашей страны. В этом году под знаком года Великой Победы, юбилея, пройдет и Поезд Памяти, оргкомитет уже прошел. Интереснейший проект, который объединит все народы бывшего Советского Союза. По инициативе руководства Совета Республики, Совета Федерации он стал всенародным. «Дети Содружества» – важнейшее мероприятие, которое покажет сегодня, какие условия созданы для детей и как много у нас друзей. БРСМ в прошлом году вступил в Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества. Это полмиллиарда молодых людей по всему миру. О бойцах молодежных отрядов правопорядка