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Начинает действовать новая редакция закона о гражданстве. Изменения коснулись и белорусов

11 июля 2023 06:32
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Новости Беларуси. О наличии вида на жительство теперь нужно сообщать органам внутренних дел и дипслужбам. Причем уведомить их нужно в течение трех месяцев после получения документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начинает действовать новая редакция закона о гражданстве. Изменения коснулись и белорусов-1

То же касается иностранного гражданства и иных документов, которые дают права на какие-либо льготы за рубежом. Такая норма предусмотрена новой редакцией закона «О гражданстве Республики Беларусь». Изменения начинают действовать с 11 июля.

Начинает действовать новая редакция закона о гражданстве. Изменения коснулись и белорусов-4

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
В первую очередь, конечно, эта информация будет использоваться при принятии решения о назначении лица на ту или иную должность, если эта должность связана с исключительной принадлежностью к гражданству Республики Беларусь. Но нашим оппонентам я могу четко заявить о том, что в законе «О гражданстве Республики Беларусь» четко написано, что за гражданином Беларуси не признается гражданство другой страны. То есть те лица, которые приобрели иностранное гражданство и соответствующий вид на жительство в иностранном государстве или право на льготы, для нас всегда будут гражданами Республики Беларусь со всем комплексом прав и обязанностей этой категории лиц в отношении Республики Беларусь.

Кроме того, новая редакция закона требует приносить присягу при принятии белорусского гражданства. А оно среди иностранцев востребовано. Только за первое полугодие 2023-го органы внутренних дел получили более 2 300 заявок. В основном от жителей Украины и России.

# Государственная политика # общество # Алексей Бегун # Фотофакт

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