В Национальной библиотеке открыли выставку «Забытый геноцид»

Экспозиция рассказывает об ужасающих событиях «кровавого воскресенья», когда бандеровцы массово уничтожали население Волыни. Город тонул в крови. Тогда, по разным данным, было убито порядка 100 тысяч мирных жителей. На выставке около 60 уникальных документов. Это свидетельства историков, журналистов и очевидцев трагедии. Некоторые из них рассказывают о деятельности украинских националистов на территории Беларуси.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

В настоящее время отношения между Беларусью и Польшей, скажем прямо, не очень хорошие. Мягко говоря. Означает ли это, что мы не должны помнить о трагедии и боли другого народа? Нет! Это не в наших правилах. То, как правительство польское настроено сейчас к Беларуси, в данном случае не играет никакого значения. Мы помним о тех жертвах поляков, которые были, тем более что это затронуло и белорусскую территорию. Волынская резня – это совокупное название. Бандеровцы убивали и поляков, и не только поляков. Евреев, русских, белорусов. Была целая операция по уничтожению, например, военнопленных, которых выкупили из плена.