Ярмарка «Славянский калейдоскоп» начинает работу в Витебске

Новости Беларуси. Витебск начинает фестивалить! Международный праздник искусства готов принимать гостей и участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянский базар» в 2023 году пройдет с 13 по 16 июля, предваряющие его события запланированы на 12-е число. А уже сегодня, 11 июля, начинается «Славянский калейдоскоп». Универсальная ярмарка ежегодно собирает свыше сотни мастеров, ремесленников и представителей промышленных предприятий из регионов Беларуси и России. Каждый день работы ее посещают более 10 тысяч человек.