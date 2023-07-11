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Ярмарка «Славянский калейдоскоп» начинает работу в Витебске

11 июля 2023 06:11
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Новости Беларуси. Витебск начинает фестивалить! Международный праздник искусства готов принимать гостей и участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка «Славянский калейдоскоп» начинает работу в Витебске-1

«Славянский базар» в 2023 году пройдет с 13 по 16 июля, предваряющие его события запланированы на 12-е число. А уже сегодня, 11 июля, начинается «Славянский калейдоскоп». Универсальная ярмарка ежегодно собирает свыше сотни мастеров, ремесленников и представителей промышленных предприятий из регионов Беларуси и России. Каждый день работы ее посещают более 10 тысяч человек.

Ярмарка «Славянский калейдоскоп» начинает работу в Витебске-4

В этом году будут представлены как уже знакомые товары (изделия из стекла и столового хрусталя, сувениры из дерева, бижутерия и аксессуары, продукция экоферм), так и новые уникальные творения талантливых мастеров из регионов-участников. Визитной карточкой «Славянского калейдоскопа» остается его удивительная атмосфера, объединяющая всех гостей и участников. Экспозиция будет представлена на аллее вдоль улицы Кирова.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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