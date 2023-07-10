Дзермант: мир неизбежно меняется, мы должны быть не на задворках, а в авангарде этого нового мира

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. На прошлой неделе в столице Индии Дели состоялась встреча глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Состоялась в заочном, онлайн-формате, но решения и заявления там прозвучали исключительно важные. Во-первых, полноценным членом организации стала Исламская Республика Иран, это серьезно усиливает потенциал и вес объединения. Во-вторых, был подписан меморандум о присоединении к организации нашей страны – Беларуси, а это значит, что к следующей встрече лидеров ШОС уже и наше государство может к ней официально присоединиться. Отметим ключевые предложения, которые озвучил от имени Беларуси Александр Лукашенко. «Это необходимость совместной борьбы с киберугрозами, в том числе проведения киберучений для отражения атак в цифровой сфере». Затем Президент обозначил главную стратегическую цель белорусской внешней политики, с которой могли бы быть солидарны многие другие страны. Лукашенко: Запад, цепляясь за ускользающее доминирование, пытается сдержать развитие неугодных ему стран. Подробности.

Алексей Дзермант:

Вот здесь стоит остановиться подробнее и рассказать, зачем нам все это нужно, в том числе и членство в ШОС. А нужно это затем, что мир неизбежно меняется, в нем появились и активно растут новые центры силы. И мы должны быть не на задворках, а в авангарде этого нового мира. Да, пока альтернативные западным интеграционные форматы, такие как ШОС, БРИКС, не такие жесткие и дисциплинированные, в них меньше военной и политической составляющей. Но сейчас это скорее плюс, чем минус. Мы прекрасно понимаем, что вся эта жесткость и дисциплина в западном блоке достигается за счет доминирования и диктата со стороны США. Хотим ли мы такую же модель отношений? Думаю, что нет. Мы должны создавать свою, более гибкую и разнообразную.

Но чтобы иметь реальную силу и влияние, мало одних амбиций, под ними должен быть базис, а сегодня это – передовые технологии, которые будут определять судьбы мира. И поэтому Александр Лукашенко предлагает тесное сотрудничество в рамках ШОС в технологической сфере, в сфере трансфера технологий. Кстати, важность этого прекрасно понимают и на Западе. Недавно директор ЦРУ Уильям Берс, выступая перед британской публикой, заявил, что технологическое превосходство – это основа западного могущества, поэтому нельзя допустить угрозы ему со стороны Китая, России и других стран. Именно поэтому западные разведки, особенно англосаксонских стран, должны работать на разностороннее, в том числе технологическое ослабление своих конкурентов. Стратегия понятна, и мы должны быть готовы к длительному противостоянию и здесь.

Алексей Дзермант:

Не зря сейчас Запад сделал ставку на внутреннюю консолидацию, не зря именно англосаксы стараются теснее сплотиться между собой и в двойке США – Великобритания, и в формате «5 глаз»: США, Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия. На это мы можем и должны ответить укреплением связей внутри наших союзов и интеграционных объединений. Сближение в рамках Союзного государства Беларуси и России происходит как никогда, но нужно больше и шире. И в разных форматах – ЕАЭС, ШОС, БРИКС. И кроме экономики, нас должно сближать еще что-то, не менее важное – ценности, смыслы и культура. «Готовы к сотрудничеству». Лукашенко озвучил 7 шагов для укрепления авторитета ШОС в мире.