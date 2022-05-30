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Начался сезон миграции. В районе станции Сосновый Бор пассажиры детской железной дороги заметили лося

30 мая 2022 14:00
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Новости Беларуси. Необычного попутчика заметили пассажиры детской железной дороги. В районе станции Сосновый Бор прогуливался лось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начался сезон миграции. В районе станции Сосновый Бор пассажиры детской железной дороги заметили лося-1

К людям животное близко не подходило. Вероятно, лось просто присматривал новое место жительства. Ежегодный сезон миграции этих животных как раз приходится на конец весны – начало лета.

# Животные # общество # Фотофакт

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