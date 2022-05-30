Начался сезон миграции. В районе станции Сосновый Бор пассажиры детской железной дороги заметили лося

Новости Беларуси. Необычного попутчика заметили пассажиры детской железной дороги. В районе станции Сосновый Бор прогуливался лось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К людям животное близко не подходило. Вероятно, лось просто присматривал новое место жительства. Ежегодный сезон миграции этих животных как раз приходится на конец весны – начало лета.