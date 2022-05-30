С 1 июня вводят единый тариф на природный газ для потребителей со своими счётчиками и котлами

Новости Беларуси. В Беларуси с 1 июня вводится единый тариф на природный газ. Изменения коснутся потребителей, у которых установлены приборы индивидуального учета расхода и котлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее оплата была дифференцированная, в зависимости от сезона, что вызывало ряд неудобств. Новшества не только упростят расчеты. Ожидается, что в финансовом плане потребителям станет проще. Выведен усредненный показатель с учетом интересов каждого абонента.

Егор Изергин, главный инженер РУП «Могилевоблгаз»:

Была проведена широкомасштабная аналитическая работа в части определения этой цены. Аналитика проводилась в разрезе объемов потребления газа у разных потребителей, имеющих отопительное оборудование, разную площадь и количество проживающих людей.

Сергей Ховрин, начальник экономического управления ГПО «Белтопгаз»:

Два раза в год газоснабжающие организации и потребители этой группы вынуждены были снимать показания счетчика, передавать газоснабжающей организации, а они должны были два раза в год производить 100-процентную сверку показаний приборов учета. У нас отвлекался персонал, которого не предусмотрено в должной мере для такой работы. Поэтому были задействованы практически все работники газоснабжающей организации.