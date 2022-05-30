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С 1 июня вводят единый тариф на природный газ для потребителей со своими счётчиками и котлами

30 мая 2022 13:43
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Новости Беларуси. В Беларуси с 1 июня вводится единый тариф на природный газ. Изменения коснутся потребителей, у которых установлены приборы индивидуального учета расхода и котлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июня вводят единый тариф на природный газ для потребителей со своими счётчиками и котлами-1

Ранее оплата была дифференцированная, в зависимости от сезона, что вызывало ряд неудобств. Новшества не только упростят расчеты. Ожидается, что в финансовом плане потребителям станет проще. Выведен усредненный показатель с учетом интересов каждого абонента.

С 1 июня вводят единый тариф на природный газ для потребителей со своими счётчиками и котлами-4

Егор Изергин, главный инженер РУП «Могилевоблгаз»:
Была проведена широкомасштабная аналитическая работа в части определения этой цены. Аналитика проводилась в разрезе объемов потребления газа у разных потребителей, имеющих отопительное оборудование, разную площадь и количество проживающих людей.

С 1 июня вводят единый тариф на природный газ для потребителей со своими счётчиками и котлами-7

Сергей Ховрин, начальник экономического управления ГПО «Белтопгаз»:
Два раза в год газоснабжающие организации и потребители этой группы вынуждены были снимать показания счетчика, передавать газоснабжающей организации, а они должны были два раза в год производить 100-процентную сверку показаний приборов учета. У нас отвлекался персонал, которого не предусмотрено в должной мере для такой работы. Поэтому были задействованы практически все работники газоснабжающей организации.

С 1 июня вводят единый тариф на природный газ для потребителей со своими счётчиками и котлами-10

Единый тариф позволит потребителям более свободно использовать голубое топливо летом, а в межлетний период льготные условия будут особо ощутимы в плане затрат.  

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Егор Изергин # Сергей Ховрин # Фотофакт

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