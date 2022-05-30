2500 выпускников столичных школ возложили цветы к стеле. Церемония проводится впервые

Новости Беларуси. Особенный день для белорусских школьников. 30 мая по всей стране прошли торжественные линейки по случаю окончания учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После праздничных мероприятий 2 500 выпускников столичных школ возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

К участию пригласили самых талантливых и успешных молодых людей. Это победители олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены. В мероприятии приняли участие и представители власти, а также педагоги. Такая масштабная церемония возложения с участием школьников в столице проводится впервые. Планируется, что это станет доброй традицией.