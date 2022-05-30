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2500 выпускников столичных школ возложили цветы к стеле. Церемония проводится впервые

30 мая 2022 13:49
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Новости Беларуси. Особенный день для белорусских школьников. 30 мая по всей стране прошли торжественные линейки по случаю окончания учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После праздничных мероприятий 2 500 выпускников столичных школ возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

2500 выпускников столичных школ возложили цветы к стеле. Церемония проводится впервые-1

К участию пригласили самых талантливых и успешных молодых людей. Это победители олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены. В мероприятии приняли участие и представители власти, а также педагоги. Такая масштабная церемония возложения с участием школьников в столице проводится впервые. Планируется, что это станет доброй традицией.

2500 выпускников столичных школ возложили цветы к стеле. Церемония проводится впервые-4

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# Последний звонок # общество # Фотофакт

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