Прямой эфир

Начался ремонт развязки на пересечении МКАД с Партизанским проспектом

30 августа 2019 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице приступили к ремонту очередного участка МКАД. Речь идет о развязке на пересечении кольцевой с Партизанским проспектом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начался ремонт развязки на пересечении МКАД с Партизанским проспектом-1

Здесь полностью меняют асфальт, плюс строители обновят и пешеходную дорожку. Ремонт находится на начальной стадии, а учитывая масштаб развязки, завершить его планируют к середине октября. Несмотря на это, схему движения на путепроводе изменять не пришлось.

Начался ремонт развязки на пересечении МКАД с Партизанским проспектом-4

Евгений Фей, заместитель директора «Горавтомост»:
Параллельно ведутся работы на путепроводе через МКАД по улице Чижевских, это 13-й километр. И заканчиваются работы (ранее было переустроено мостовое полотно с заменой асфальтобетонного покрытия) на путепроводе через улицу Мазурова. Сейчас там ведутся работы уже по устройству деформационных швов.

Начался ремонт развязки на пересечении МКАД с Партизанским проспектом-7

Параллельно специалисты продолжают обследовать кольцевую автодорогу. Большая часть находится в удовлетворительном состоянии, однако отдельные участки проезжей части и тротуара требуют капитального ремонта.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Евгений Фей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дети социализируются, а родители получают полезные навыки»: интеграционный лагерь для семей работает в Гродно
30 августа 2019 14:43

«Дети социализируются, а родители получают полезные навыки»: интеграционный лагерь для семей работает в Гродно

«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр
30 августа 2019 13:26

«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр

Отдых без барьеров. Как проводят время дети с особенностями развития в интеграционном лагере в Гродно
30 августа 2019 12:01

Отдых без барьеров. Как проводят время дети с особенностями развития в интеграционном лагере в Гродно