Начался ремонт развязки на пересечении МКАД с Партизанским проспектом

Новости Беларуси. В столице приступили к ремонту очередного участка МКАД. Речь идет о развязке на пересечении кольцевой с Партизанским проспектом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь полностью меняют асфальт, плюс строители обновят и пешеходную дорожку. Ремонт находится на начальной стадии, а учитывая масштаб развязки, завершить его планируют к середине октября. Несмотря на это, схему движения на путепроводе изменять не пришлось.

Евгений Фей, заместитель директора «Горавтомост»:

Параллельно ведутся работы на путепроводе через МКАД по улице Чижевских, это 13-й километр. И заканчиваются работы (ранее было переустроено мостовое полотно с заменой асфальтобетонного покрытия) на путепроводе через улицу Мазурова. Сейчас там ведутся работы уже по устройству деформационных швов.