«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр

Новости Беларуси. Студенты в эти дни справляют новоселье – продолжается заселение в общежития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суета и очереди с самого утра в главном кампусе страны – студенческой деревне. Целыми семьями и с огромными чемоданами приезжают из всех уголков Беларуси. Комплекс из 8 общежитий готов принять 9 тысяч студентов. В ближайший учебный год в их распоряжении не только койко-место, но и библиотека, магазины, кафе, прачечная, помещения для занятий спортом и творчеством, медицинские кабинеты.

Напомним, во время II Европейских игр в студенческой деревне жили атлеты. Они сравнивали эти общежития с трехзвездочными отелями.