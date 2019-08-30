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«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр

30 августа 2019 13:26
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Новости Беларуси. Студенты в эти дни справляют новоселье – продолжается заселение в общежития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр-1

«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр-3

«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр-5

Суета и очереди с самого утра в главном кампусе страны – студенческой деревне. Целыми семьями и с огромными чемоданами приезжают из всех уголков Беларуси. Комплекс из 8 общежитий готов принять 9 тысяч студентов. В ближайший учебный год в их распоряжении не только койко-место, но и библиотека, магазины, кафе, прачечная, помещения для занятий спортом и творчеством, медицинские кабинеты.

Напомним, во время II Европейских игр в студенческой деревне жили атлеты. Они сравнивали эти общежития с трехзвездочными отелями.

«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр-8

Артем Ткач, студент 1-го курса юридического факультета БГУ:
Я вижу таблички с Европейских игр – еще не сняли. Выглядит очень хорошо для общежития. Здесь чисто, все работает, открывается, разрешают пользоваться электрочайниками. Всё есть. Что может быть лучше? Это одно из самых новых, самых лучших общежитий. В принципе, я доволен.

Отметим, только в БГУ в 2019 году выделили 8 тысяч мест в общежитиях. А это практически 80 % от числа всех нуждающихся в жилье.

«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр-11

«Что может быть лучше?» Какое впечатление на студентов БГУ произвело общежитие, в котором жили спортсмены II Европейских игр-13

# Студенты # общество # Фотофакт

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