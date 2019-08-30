«Дети социализируются, а родители получают полезные навыки»: интеграционный лагерь для семей работает в Гродно

Новости Беларуси. Без барьеров и социальных стереотипов. В Гродно больше 30-ти семей из Беларуси и Латвии, в которых воспитываются дети с особенностями развития, отдыхают в интеграционном лагере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развивающие игры, театральные показы, доготерапия, занятия в бассейне. О том, как помогают забыть о врачах и окунуться в счастливое детство, расскажет корреспондент Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Аналогов этому проекту в Беларуси нет. Дети, которые из-за сложных диагнозов не посещают школы и детские сады, здесь социализируются, а родители получают полезные навыки. Приятный бонус – положительные эмоции, например, от мастер-класса по макияжу.

Салон красоты на свежем воздухе – это ли не мечта мам, которые ежедневно заняты уходом за особенным ребенком? А здесь маленький праздник с полезными советами.

Неважно, какая у вас форма губ. Все губы могут быть пухленькими и иметь красивый рельеф.

Стильный макияж на лице Тамары Дебело – и 13-летний сын говорит маме комплименты. Но стремление мальчика к постижению красоты мира ограничивает генетическое заболевание. Даник мало общается со сверстниками, состоит на паллиативном уходе. А здесь он хотя бы на 8 дней может забыть о диагнозе и врачах, окунуться в по-настоящему счастливое детство.

Тамара Дебело, жительница Гродно:

Ребенок очень ждет этого лагеря целый год. Столько много впечатлений, друзей, эмоций. Для мам это тоже, для нас, конечно. Это как бы такая разрядка

Даниил Дебело, житель Гродно:

Мне нравится в лагере находиться, потому что уже хотя бы не дома сижу.

Особенность лагеря в том, что он не только для детей с инвалидностью, ведь сюда приезжают целыми семьями, где братья и сестры здоровы. Безбарьерное общение между разными детьми – это и есть те позитивные краски на рисунках родных сестер Ани и Кати (у последней синдром Дауна). Но разве кто-то здесь об этом вспоминает?

Анна Будилович, жительница Щучина:

Здесь постоянно весело, особенно самые активные наши волонтеры. Кате здесь тоже очень нравится. Она здесь постоянно активная. Мы постоянно ставим всякие сценки.

В 2019 году проект получился не только интеграционный, но еще и интернациональный. Семья Бериго из Даугавпилса выиграла в латвийском Красном Кресте путевку в белорусский лагерь по программе обмена.

Катрина Бериго, жительница Даугавпилса (Латвия):

Здесь все очень добрые люди, к кому не подойдешь, все разрешат, все можно будет спросить. И очень нравится. Надеюсь, что в следующем году мы тоже можем сюда приехать.

Развивающие игры, театральные показы, доготерапия, занятия в бассейне – здесь десятки развлечений для всей семьи. Дети находят друзей, мамы делятся опытом. И самое ценное – все понимают, что они не одни.

Инесса Ларионова, руководитель дневного центра для детей с ограниченными возможностями Гродненской организации Красного Креста:

Я бы поставила на первое место психологическую, психосоциальную поддержку семьи. За эти 7 или 8 дней (у нас по-разному проходят смены) семья получает большой заряд позитивного настроения.