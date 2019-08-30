Отдых без барьеров. Как проводят время дети с особенностями развития в интеграционном лагере в Гродно

Новости Беларуси. Без барьеров и социальных стереотипов. В Гродно больше 30 семей из Беларуси и Латвии, в которых воспитываются дети с особенностями развития, отдыхают в интеграционном лагере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развивающие игры, театральные показы, доготерапия, занятия в бассейне. Особенность проекта в том, что он не только для детей с инвалидностью. Ведь в лагерь едут семьями, где братья и сестры здоровы. А значит, дети с разным медицинским статусом играют друг с другом на равных и учатся пониманию.

К тому же ребенок, который из-за сложного диагноза обучается на дому, может обзавестись друзьями. А родители – отвлечься от проблем. Для них подготовлены мастер-классы, например, по макияжу.

С семьями в лагере работают 15 волонтеров, которые прошли специальную подготовку.

Даниил Дебело, житель Гродно:

Мне нравится в лагере находится, потому что хотя бы не дома сижу.

Тамара Дебело, житель Гродно:

Ребенок очень ждет этого лагеря целый год. Столько много впечатлений, друзей, эмоций. Для нас, мам, это тоже разрядка.