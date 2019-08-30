Отдых без барьеров. Как проводят время дети с особенностями развития в интеграционном лагере в Гродно
Новости Беларуси. Без барьеров и социальных стереотипов. В Гродно больше 30 семей из Беларуси и Латвии, в которых воспитываются дети с особенностями развития, отдыхают в интеграционном лагере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развивающие игры, театральные показы, доготерапия, занятия в бассейне. Особенность проекта в том, что он не только для детей с инвалидностью. Ведь в лагерь едут семьями, где братья и сестры здоровы. А значит, дети с разным медицинским статусом играют друг с другом на равных и учатся пониманию.
К тому же ребенок, который из-за сложного диагноза обучается на дому, может обзавестись друзьями. А родители – отвлечься от проблем. Для них подготовлены мастер-классы, например, по макияжу.
С семьями в лагере работают 15 волонтеров, которые прошли специальную подготовку.
Даниил Дебело, житель Гродно:
Мне нравится в лагере находится, потому что хотя бы не дома сижу.
Тамара Дебело, житель Гродно:
Ребенок очень ждет этого лагеря целый год. Столько много впечатлений, друзей, эмоций. Для нас, мам, это тоже разрядка.
Инесса Ларионова, руководитель дневного центра для детей с ограниченными возможностями гродненской организации Красного Креста:
Я бы поставила на первое место психологическую, психо-социальную поддержку семьи. За эти 7-8 дней (у нас по-разному проходят смены) семья получает большой заряд позитивного настроения.
Интеграционный лагерь в Гродно проходит уже шестой год подряд и пользуется огромным спросом. В этот раз конкурс на прием здесь был примерно как в вузе – две семьи на место. В приоритете те, кто в повседневной жизни наиболее изолирован от общества.