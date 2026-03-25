Прямой эфир

В Минском районе пресекли очередной случай зацепинга среди подростков

25 марта 2026 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минском районе сотрудники милиции разбираются в очередном случае так называемого зацепинга. Двое подростков 12 и 13 лет проехали на поезде, держась за внешние конструкции вагона. Инцидент произошел возле остановочного пункта Крыжовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По данным правоохранителей, только с начала 2026 года в Минской области зарегистрировано уже пять подобных фактов. В большинстве случаев в опасную игру вступают несовершеннолетние.

В Минском районе пресекли очередной случай зацепинга среди подростков-2

Татьяна Субоч, старший инспектор МОБ УВД Миноблисполкома:
22 марта двое несовершеннолетних жителей города Минска и Минского района, 12 и 13 лет, вблизи остановочного пункта Крыжовка осуществили проезд с внешней стороны вагона поезда. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел по данному факту проводится проверка. Ответственность за совершение подобных деяний предусмотрена статьями 18.3 и 19.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. 

Следует отметить, что подобного рода увлечения опасны для жизни и здоровья и могут повлечь наступление тяжких последствий. Только в 2025 году на территории Минской области от зацепинга пострадали два подростка, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в учреждении здравоохранения.

В милиции подчеркивают: подобные случаи можно предотвратить только совместными усилиями. Родителей просят внимательнее относиться к тому, как дети проводят свободное время, и объяснять им реальные риски. Правоохранители продолжают проверки и напоминают: зацепинг – не развлечение, а прямая угроза жизни.

# МВД # МВД Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Пасхальный фестиваль «Радость» пройдет в Минске с 25 марта по 5 апреля
25 марта 2026 07:02

Пасхальный фестиваль «Радость» пройдет в Минске с 25 марта по 5 апреля

Специалисты Узденского РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии
25 марта 2026 06:59

Специалисты Узденского РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии

Правительство утвердило плановые показатели ввода жилья по регионам на 2026 год
25 марта 2026 06:52

Правительство утвердило плановые показатели ввода жилья по регионам на 2026 год