Бельгия направила военных для охраны еврейских общин страны

Бельгия усиливает меры безопасности: власти привлекли армию для охраны синагог и еврейских центров. Вооруженные патрули появились во всех крупных городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие экстренные меры приняты из-за серьезной угрозы терактов, которая значительно возросла после начала войны Израиля и США с Ираном. На фоне ситуации в регионе особую тревогу вызывают инциденты в соседних Нидерландах: там неизвестные подожгли синагогу в Роттердаме и взорвали еврейскую школу в Амстердаме. Чтобы не допустить подобных происшествий в Бельгии, на охрану порядка направлены армейские подразделения и усиленные патрули полиции.