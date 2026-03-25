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Бельгия направила военных для охраны еврейских общин страны

25 марта 2026 07:39
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Бельгия усиливает меры безопасности: власти привлекли армию для охраны синагог и еврейских центров. Вооруженные патрули появились во всех крупных городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгия направила военных для охраны еврейских общин страны-2

Такие экстренные меры приняты из-за серьезной угрозы терактов, которая значительно возросла после начала войны Израиля и США с Ираном. На фоне ситуации в регионе особую тревогу вызывают инциденты в соседних Нидерландах: там неизвестные подожгли синагогу в Роттердаме и взорвали еврейскую школу в Амстердаме. Чтобы не допустить подобных происшествий в Бельгии, на охрану порядка направлены армейские подразделения и усиленные патрули полиции.

# Новости Бельгии

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