Начало осени будет тёплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Встречаем первую осеннюю неделю! По предварительным прогнозам синоптиков, начало межсезонья ожидается умеренно теплым и ласковым, рассказали в программе «Плюс-минус».

Умеренно теплая погода обещает сохраниться, однако такая обстановка дополнится обилием дождей и грозами по большей части нашей страны. В самом начале недели погода в Беларуси ожидается преимущественно пасмурная с небольшим дождем. Вероятность осадков 67 %. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха +16...+21 °C. Ветер умеренный 2-6 м/с. Относительная влажность 59-84 %.