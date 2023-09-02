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Начало осени будет тёплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

02 сентября 2023 15:04
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Встречаем первую осеннюю неделю! По предварительным прогнозам синоптиков, начало межсезонья ожидается умеренно теплым и ласковым, рассказали в программе «Плюс-минус».

Умеренно теплая погода обещает сохраниться, однако такая обстановка дополнится обилием дождей и грозами по большей части нашей страны. В самом начале недели погода в Беларуси ожидается преимущественно пасмурная с небольшим дождем. Вероятность осадков 67 %. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха +16...+21 °C. Ветер умеренный 2-6 м/с. Относительная влажность 59-84 %.

Начало осени будет тёплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Максимальное количество осадков выпадет в среду, 6 сентября. В четверг, 7 сентября, ожидаются грозы по большей части страны, преимущественно в Минской и Гродненской областях.

В Москве до +22°C, в Анкаре +29°C. О погоде в Европе на неделю с 4 по 10 сентября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Начало осени будет тёплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Начало осени будет тёплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Начало осени будет тёплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Начало осени будет тёплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Начало осени будет тёплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Начало осени будет тёплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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