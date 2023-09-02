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В Москве до +22°C, в Анкаре +29°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 сентября

02 сентября 2023 15:04
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +28 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене пасмурно, с дождем и грозами, там воздух прогреется до +27 °C. А жителей Рима ожидает ясная без осадков погода и до +31 °C. Сильные дожди накроют столицу Испании, в Мадриде воздух прогреется до +21 °C.

В Москве до +22°C, в Анкаре +29°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 сентября-1

В столице Болгарии +30 °C, ясно. В Анкаре тем временем дожди и до +29 °C. До +33 °C в Афинах, там будет ясно.

В Москве до +22°C, в Анкаре +29°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 сентября-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге пройдут сильные дожди, воздух прогреется всего до +19 °C. Жителей Вильнюса также ожидает пасмурная погода с дождем и грозами, столбик термометра там поднимется до отметки +21 °C. Сезон дождей откроют и жители Варшавы, там ожидается до +23 °C.

В Москве до +22°C, в Анкаре +29°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 сентября-7

В Киеве также пасмурно с дождем и до +26 °C. В Москве до +22 °C и облачная с прояснениями погода без осадков.

Начало осени будет теплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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