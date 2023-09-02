В Москве до +22°C, в Анкаре +29°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 сентября

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +28 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене пасмурно, с дождем и грозами, там воздух прогреется до +27 °C. А жителей Рима ожидает ясная без осадков погода и до +31 °C. Сильные дожди накроют столицу Испании, в Мадриде воздух прогреется до +21 °C.

В столице Болгарии +30 °C, ясно. В Анкаре тем временем дожди и до +29 °C. До +33 °C в Афинах, там будет ясно.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге пройдут сильные дожди, воздух прогреется всего до +19 °C. Жителей Вильнюса также ожидает пасмурная погода с дождем и грозами, столбик термометра там поднимется до отметки +21 °C. Сезон дождей откроют и жители Варшавы, там ожидается до +23 °C.