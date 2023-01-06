«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»

Мнения и оценки экспертов смотрите в воскресенье, 8 января, в вечернем эфире СТВ.

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке нашей программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ: Чего стоит ожидать от года наступившего?

Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России: Это будет тяжелый год.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист»: Это, конечно, начало конца Запада как такого единого притягательного центра для всего мира.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ: Президент США Джо Байден сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России.

Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине: Запад, как обычно, Россию просто-напросто кинет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нужен сильный сигнал на окончание этой войны, и к вечеру война закончится.

Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Человечество сменится постчеловечеством, будет называться, возможно, метачеловечество. И на этом, в общем, для нас все закончится. А дальше у них будет своя история.

Надежда Сасс:

«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье в 21:00.