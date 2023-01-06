«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке нашей программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Мнения и оценки экспертов смотрите в воскресенье, 8 января, в вечернем эфире СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Чего стоит ожидать от года наступившего?
Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:
Это будет тяжелый год.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист»:
Это, конечно, начало конца Запада как такого единого притягательного центра для всего мира.
Кирилл Коктыш:
Запад находится в своем коконе. Договоренности честные невозможны.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ:
Президент США Джо Байден сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России.
Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине:
Запад, как обычно, Россию просто-напросто кинет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужен сильный сигнал на окончание этой войны, и к вечеру война закончится.
Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Человечество сменится постчеловечеством, будет называться, возможно, метачеловечество. И на этом, в общем, для нас все закончится. А дальше у них будет своя история.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье в 21:00.
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