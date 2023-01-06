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«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»

06 января 2023 13:09
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке нашей программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Мнения и оценки экспертов смотрите в воскресенье, 8 января, в вечернем эфире СТВ.

«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Чего стоит ожидать от года наступившего?

«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»-4

Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:
Это будет тяжелый год.

«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»-7

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист»:
Это, конечно, начало конца Запада как такого единого притягательного центра для всего мира.

«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»-10

Кирилл Коктыш:
Запад находится в своем коконе. Договоренности честные невозможны.

«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»-13

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:
Президент США Джо Байден сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России.

«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»-16

Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине:
Запад, как обычно, Россию просто-напросто кинет.

«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужен сильный сигнал на окончание этой войны, и к вечеру война закончится.

«Начало конца Запада». Чего ожидать от 2023-го? Разберёмся в проекте «САСС уполномочен заявить»-22

Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Человечество сменится постчеловечеством, будет называться, возможно, метачеловечество. И на этом, в общем, для нас все закончится. А дальше у них будет своя история.

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье в 21:00.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Кирилл Коктыш # Олег Бондаренко # Олаф Шольц # Кирилл Молчанов # Глеб Лавров # Фотофакт

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